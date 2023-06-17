Трудно найти замену: Столтенберга будут просить остаться генсеком НАТО еще на год

Страны-члены НАТО с высокой вероятностью могут попросить Йенса Столтенберга остаться на посту генерального секретаря еще на один год. Все из-за отсутствия консенсуса по поводу кандидатуры его возможного преемника.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники информируют западные СМИ, такие как The Washington Post и Bloomberg.

Йенс Столтенберг возглавляет военный блок с осени 2014 года, и его полномочия завершаются в октябре. Он должен был уйти с должности еще в прошлом году, но остался из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Соединенные Штаты и другие члены НАТО должны выбрать следующего генсека на саммите блока, который пройдет в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля. Лидеры обычно принимают подобные решения на основе консенсуса. Пока что публично не был предложен ни один кандидат.

Во вторник Йенс Столтенберг встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Они обсуждали кандидатуры возможных преемников на должность генсека.

По словам американского чиновника, знакомого с переговорами, Байден дал понять, что высоко ценит некоторых возможных кандидатов, чьи имена были объявлены приватно. В то же время, он назвал “все более очевидным” тот факт, что среди союзников по НАТО не будет консенсуса в вопросе избрания нового лидера.

По данным западных СМИ, Байден “четко дал понять” Столтенбергу, что будет рад, если тот останется на должности. Особенно учитывая войну в Украине и трудности со вступлением Швеции в НАТО.

– Президент считает, что Столтенберг проделал отличную работу за последние полтора года, руководя НАТО во время российского вторжения… Он считает его очень эффективным лидером, — сообщил американский чиновник, разговаривавший с WP на условиях анонимности.

В то же время он не подтвердил, призывал ли Байден прямо Столтенберга остаться в должности главы НАТО.

Ранее норвежские СМИ утверждали, что президент США поощрял Столтенберга остаться в должности “еще на некоторое время”. Однако в Белом доме отказались это комментировать.

– Соединенные Штаты будут оставаться в тесном контакте со своими партнерами и союзниками по НАТО и достигнут консенсусного решения по этому поводу. У меня нет никаких новостей, которыми я бы могла поделиться с вами, — заявила на брифинге представительница Белого дома Оливия Далтон.

Она также отметила, что Байден “полностью доверяет генсеку Столтенбергу”, а НАТО “никогда не было столь сильным и объединенным, как сегодня”.

Какие кандидатуры рассматривают

По словам американского чиновника, с которым общались СМИ, Джо Байден высоко оценивает кандидатуру премьера Дании Метте Фредериксен на должность нового генсека НАТО. После встречи с президентом США в начале этого месяца она считалась фаворитом.

Избрание первой женщины-генерального секретаря было бы символическим шагом. Однако на днях Фредериксен заявила, что не претендует на этот пост. Она также заверила, что поддержит Столтенберга, если тот захочет продлить свой мандат.

Среди других возможных кандидатов – министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отклонила возможность возглавить НАТО.

По словам источников, переговоры между союзниками о преемнике продолжаются. Однако продление срока полномочий Столтенберга позволит выиграть время для согласования кандидатуры.

Если это произойдет, он будет возглавлять НАТО до 2024 года, когда военный блок будет отмечать 75-летие с момента создания.

Позиция Столтенберга

Мандат Йенса Столтенберга продлевали уже трижды. Он возглавлял НАТО в непростые времена в истории блока, что связано, в частности, с войной РФ против Украины.

Во время пребывания Столтенберга в должности генсека к военному блоку присоединились Черногория, Северная Македония, Финляндия. В шаге от вступления находится Швеция.

Столтенберг неоднократно заявлял, что не планирует оставаться в должности по истечении срока действия его мандата осенью 2023 года.

– Я вновь и вновь заявлял, что не стремлюсь к продлению полномочий. У меня нет других планов, кроме как завершить свою работу. И мой срок в должности истекает этой осенью, — подчеркнул он на пресс-конференции в Брюсселе 16 июня.

Однако ранее на этой неделе он сообщил, что несет ответственность за все решения, принимаемые НАТО, кроме одного – своего будущего на должности. Поскольку этот вопрос должны решать 31 страна-союзник.

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