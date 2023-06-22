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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Під час візиту Гроссі мін не виявлено: МАГАТЕ про мінування Запорізької АЕС

Запорізька АЕС
Фото: Факти ICTV

Міжнародному агентству з атомної енергії відомо про інформацію щодо мінування біля ставка-охолоджувача Запорізької атомної електростанції. Проте під час візиту генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі не виявили на місці жодних мін.

За даними МАГАТЕ, їм відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра ЗАЕС і певних місцях за межами периметра заводу. Однак в агенстві запевняють, що не помітили вибухонебезпечних предметів.

– Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою, – заявив Рафаель Гроссі.

Генеральний директор МАГАТЕ стверджує, що зараз ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції надзвичайно небезпечна, а точніше, навіть крихка.

За його словами, руйнування Каховського водосховища стало катастрофою для Херсонської області та додало серйозних труднощів для ЗАЕС. Гроссі зауважив, що всі сторони повинні повністю дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії.

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АЕС, Війна в Україні, Енергодар, ЗАЕС, Запорізька область, Мінування, МАГАТЕ
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