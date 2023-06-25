А разговоров то было! Мемы о “бунте” Пригожина, который длился менее суток

В России так и не произошел государственный переворот, поскольку основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и уходят в полевые лагеря.

Сейчас вагнеровцы забирают технику и покидают центр Ростова-на-Дону.

В сети уже высмеяли “бунт” Пригожина, который длился менее суток. Подборка мемов — далее в материале.

Напомним, вечером 24 июня в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения “вагнеровцев” на территории РФ.

Отмечается, что “на столе” находится “абсолютно выгодный и приемлемый вариант решения ситуации”, который предусматривает гарантии безопасности для бойцов ЧВК Вагнера.

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