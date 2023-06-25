А розмов то було! Меми про “бунт” Пригожина, який тривав менше доби
У Росії так і не стався державний переворот, оскільки засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть в польові табори.
Наразі вагнерівці забирають техніку та залишають центр Ростова-на-Дону.
У мережі вже висміяли “бунт” Пригожина, який тривав менше доби. Добірка мемів – далі у матеріалі.
Нагадаємо, ввечері 24 червня у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з Євгеном Пригожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху “вагнерівців” на території РФ.
Зазначається, що “на столі” перебуває “абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв’язки ситуації”, який передбачає гарантії безпеки для бійців ПВК Вагнера.
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