Путин позвонил Токаеву, тот сказал, что нынешние события — это “внутреннее дело России”

Российский диктатор Владимир Путин позвонил президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву и доложил о ситуации, происходящей в России.

Как сообщила пресс-служба президента Казахстана, Токаев ответил, что это “внутреннее дело России”.

В ходе диалога Токаев отметил, что конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития.

Отмечается, что диктатор поблагодарил президента Казахстана за проявленное понимание. Просил ли Путин о помощи — не уточняется.

Напомним, 23 июня Пригожин заявил, что по лагерю его наемников войска Минобороны РФ нанесли ракетный удар. По его словам, погибло много боевиков. Пригожин заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В Москве и Ростовской области был введен план “Крепость”. Утром 24 июня диктатор Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам и назвал Пригожина предателем.

В США считают, что бунт Пригожина является реальным и серьезным. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома сказал, что администрация следит за ситуацией и будет консультироваться с союзниками и партнерами относительно событий в России.

Фото: пресс-служба президента Казахстана

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.