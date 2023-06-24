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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Путін зателефонував Токаєву, той сказав, що нинішні події – це “внутрішня справа Росії”

Жомарт Токаєв

Російський диктатор Володимир Путін зателефонував президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву та доповів про ситуацію, що відбувається у Росії.

Як повідомила пресслужба президента Казахстану, Токаєв відповів, що це “внутрішня справа Росії”.

В ході діалогу Токаєв зазначив, що конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку в країні. Це є основою безпеки суспільства і його успішного розвитку.

Зазначається, що диктатор подякував президенту Казахстану за проявлене розуміння. Чи просив Путін про допомогу – не уточнюється.

Нагадаємо, 23 червня Пригожин заявив, що по табору його найманців війська Міноборони РФ завдали ракетного удару. За його словами, загинуло багато бойовиків. Пригожин заявив, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу нібито втік із Ростова.

У Москві та Ростовській області було введено план “Фортеця”. Зранку 24 червня диктатор Володимир Путін виступив з відеозверненням до громадян і назвав Пригожина зрадником.

У США вважають, що бунт Пригожина є реальним і серйозним. Представник Ради нацбезпеки Білого дому сказав, що адміністрація стежить за ситуацією і консультуватиметься з союзниками та партнерами щодо подій у Росії.

Фото: пресслужба президента Казахстану

Володимир Путін, Казахстан, Росія
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