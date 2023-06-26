НАТО необходимо укрепить восточный фланг, если Беларусь станет убежищем для Пригожина — президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что НАТО необходимо укрепить свой восточный фланг, если Беларусь станет убежищем для главы частной военной компании Вагнер Евгения Пригожина.

Об этом он сказал после заседания Совета государственной безопасности, комментируя попытку группы наемников ЧВК Вагнер восстать против российского военного руководства.

— Если Пригожин или часть группы Вагнера окажется в Беларуси с непонятными планами и намерениями, то это будет означать только то, что нам нужно еще больше укреплять безопасность наших восточных границ, — считает президент Литвы.

Гитанас Науседа утверждает, что говорит не только о Литве, но и обо всех государствах-членах НАТО. По его словам, Литва выделит дополнительные разведывательные возможности для изучения сферы безопасности и политических аспектов Беларуси.

По мнению Науседы, президент Российской Федерации Владимир Путин может столкнуться с новыми проблемами для кремлевского руководства.

Источник : The Guardian

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