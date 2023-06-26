НАТО необхідно зміцнити східний фланг, якщо Білорусь стане притулком для Пригожина – президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа попередив, що НАТО необхідно зміцнити свій східний фланг, якщо Білорусь стане притулком для очільника приватної військової компанії Вагнер Євгена Пригожина.

Про це він сказав після засідання Ради державної безпеки, коментуючи спробу групи найманців ПВК Вагнер повстати проти російського військового керівництва.

– Якщо Пригожин або частина групи Вагнера опиниться в Білорусі з незрозумілими планами та намірами, то це означатиме лише те, що нам потрібно ще більше зміцнювати безпеку наших східних кордонів, – вважає президент Литви.

Гітанас Науседа стверджує, що говорить не лише про Литву, а й про всіх держав-членів НАТО. За його словами, Литва виділить додаткові розвідувальні можливості для вивчення політичних і безпекових аспектів Білорусі.

На думку Науседи, президент Російської Федерації Володимир Путін може зіткнутися з новими проблемами для кремлівського керівництва.

Джерело : The Guardian

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