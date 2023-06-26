Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
Похід на Москву завершено, Лукашенко та Пригожин домовились про відведення вагнерівців: що відбувається в РФ
Витік газу міг стати причиною вибуху в київській багатоповерхівці – прокуратура
Дружина власника батискафа OceanGate виявилася праправнучкою пари, яка загинула на Титаніку
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

НАТО необхідно зміцнити східний фланг, якщо Білорусь стане притулком для Пригожина – президент Литви

НАТО необхідно зміцнити східний фланг, якщо Білорусь стане притулком для Пригожина – президент Литви
Фото: Getty Images

Президент Литви Гітанас Науседа попередив, що НАТО необхідно зміцнити свій східний фланг, якщо Білорусь стане притулком для очільника приватної військової компанії Вагнер Євгена Пригожина.

Про це він сказав після засідання Ради державної безпеки, коментуючи спробу групи найманців ПВК Вагнер повстати проти російського військового керівництва.

– Якщо Пригожин або частина групи Вагнера опиниться в Білорусі з незрозумілими планами та намірами, то це означатиме лише те, що нам потрібно ще більше зміцнювати безпеку наших східних кордонів, – вважає президент Литви.

Гітанас Науседа стверджує, що говорить не лише про Литву, а й про всіх держав-членів НАТО. За його словами, Литва виділить додаткові розвідувальні можливості для вивчення політичних і безпекових аспектів Білорусі.

На думку Науседи, президент Російської Федерації Володимир Путін може зіткнутися з новими проблемами для кремлівського керівництва.

Читайте також
Подивився у безодню і здригнувся: оглядач пояснив, чому Путін так швидко погодився на компроміс
володимир путін

Джерело: The Guardian
Білорусь, Литва, НАТО, ПВК Вагнера
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
США очікували набагато більшого кровопролиття внаслідок заколоту Пригожина – CNN
Євген Пригожин
Подивився у безодню і здригнувся: оглядач пояснив, чому Путін так швидко погодився на компроміс
володимир путін
Має три позитивні аспекти: Подоляк про заколот Пригожина та його наслідки
НАТО необхідно зміцнити східний фланг, якщо Білорусь стане притулком для Пригожина – президент Литви
Блінкен про бунт Пригожина: Не думаю, що це останній акт
Ентоні Блінкен
Це самогубство для вагнерівців: Наєв про ризики нападу на Київ із Білорусі
Сергій Наєв
Відео
Чи готові білоруси повалити Лукашенка і для чого Пригожин Путіну в Білорусі

Є певні передумови для визволення Білорусі, але має співпасти декілька факторів одночасно. Серед них – мілітарний розгром Росії, міжнародний ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інші чинники.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (25.06.2023)
НАТО необхідно зміцнити східний фланг, якщо Білорусь стане притулком для Пригожина – президент Литви
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (25.06.2023)
НАТО необхідно зміцнити східний фланг, якщо Білорусь стане притулком для Пригожина – президент Литви
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (25.06.2023)
НАТО необхідно зміцнити східний фланг, якщо Білорусь стане притулком для Пригожина – президент Литви
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (25.06.2023)
НАТО необхідно зміцнити східний фланг, якщо Білорусь стане притулком для Пригожина – президент Литви
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь