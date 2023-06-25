Пригожину не хватило поддержки для завершения переворота в РФ — Spiegel

В МИД и Минобороны Германии считают, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин надеялся на большую поддержку в России, поэтому, вероятно, и остановил мятеж против военно-политического руководства, пишет Spiegel.

По данным издания, вечером 24 июня во время брифинга политический директор МИД Тервен Беллманн и парламентский государственный секретарь по вопросам обороны Зимтье Меллер выразили подозрение, что Пригожин не получил от российских государственных сил поддержки, на которую он надеялся в попытке государственного переворота, и поэтому остановил поход на Москву.

В то же время оба представителя правительства не смогли предоставить никакой информации относительно содержания соглашения между Кремлем и Пригожиным или относительно местонахождения Путина, министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова.

По информации Spiegel, в начале недели ожидается внеочередное заседание комитетов по иностранным делам и обороне.

Ранее бывший глава Службы внешней разведки и ГУР, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, говоря о причинах отказа главаря наемников Евгения Пригожина от продолжения “похода” на Москву, отметил, что ему не хватило поддержки со стороны силового блока, в частности Росгвардии и ФСБ, а также военных.

Источник : Spiegel

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