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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Пригожину не вистачило підтримки для завершення перевороту в РФ – Spiegel

Пригожину не вистачило підтримки для завершення перевороту в РФ – Spiegel
Фото: Depositphotos

У МЗС та Міноборони Німеччини вважають, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин сподівався на більшу підтримку в Росії, тому, ймовірно, і зупинив заколот проти військово-політичного керівництва, пише Spiegel.

За даними видання, ввечері 24 червня під час брифінгу політичний директор МЗС Тьорвен Беллманн і парламентський державний секретар з питань оборони Зімтьє Меллер висловили підозру, що Пригожин не отримав від російських державних сил підтримки, на яку він сподівався у спробі державного перевороту, і тому зупинив похід на Москву.

Водночас обидва представники уряду не змогли надати жодної інформації щодо змісту угоди між Кремлем і Пригожиним або щодо місцезнаходження Путіна, міністра оборони Шойгу і начальника Генштабу Герасимова.

За інформацією Spiegel, на початку тижня очікується на позачергове засідання комітетів із закордонних справ і оборони.

Раніше колишній очільник Служби зовнішньої розвідки та ГУР, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк, говорячи про причини відмови ватажка найманців Євгена Пригожина від продовження “походу” на Москву, зауважив, що йому не вистачило підтримки з боку силового блоку, зокрема Росгвардії та ФСБ, а також військових.

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Джерело: Spiegel
Війна в Україні, Німеччина-Росія, ПВК Вагнера, переворот, Російська агресія
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