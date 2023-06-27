Пригожин в Беларуси не обязательно является угрозой — Минобороны Германии
Министр обороны Германии Борис Писториус выразил сдержанность в связи с беспокойством стран Балтии относительно пребывания в Беларуси главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.
Об этом сообщает Bild.
— Это зависит от того, являются ли сообщения правдивыми, или это просто слухи о том, где на самом деле находится Пригожин со своими войсками, — сказал он во время своего визита в Литву.
По словам главы Минобороны ФРГ, если бы руководитель вагнеровцев находился в Беларуси, “это не обязательно означало бы угрозу, но, в свою очередь, могло бы иметь и совсем другое объяснение”.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что НАТО необходимо укрепить свой восточный фланг, если Беларусь станет убежищем для главы частной военной компании Вагнер Евгения Пригожина.
Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.Юлия Захарченко