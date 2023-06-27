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Пригожин в Беларуси не обязательно является угрозой — Минобороны Германии

Борис Пісторіус
Фото: Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил сдержанность в связи с беспокойством стран Балтии относительно пребывания в Беларуси главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Об этом сообщает Bild.

— Это зависит от того, являются ли сообщения правдивыми, или это просто слухи о том, где на самом деле находится Пригожин со своими войсками, — сказал он во время своего визита в Литву.

По словам главы Минобороны ФРГ, если бы руководитель вагнеровцев находился в Беларуси, “это не обязательно означало бы угрозу, но, в свою очередь, могло бы иметь и совсем другое объяснение”.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что НАТО необходимо укрепить свой восточный фланг, если Беларусь станет убежищем для главы частной военной компании Вагнер Евгения Пригожина.

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Источник: Bild
Беларусь, Німеччина, ЧВК Вагнера, Росія
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