Пригожин в Беларуси не обязательно является угрозой — Минобороны Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил сдержанность в связи с беспокойством стран Балтии относительно пребывания в Беларуси главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Об этом сообщает Bild.

— Это зависит от того, являются ли сообщения правдивыми, или это просто слухи о том, где на самом деле находится Пригожин со своими войсками, — сказал он во время своего визита в Литву.

По словам главы Минобороны ФРГ, если бы руководитель вагнеровцев находился в Беларуси, “это не обязательно означало бы угрозу, но, в свою очередь, могло бы иметь и совсем другое объяснение”.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что НАТО необходимо укрепить свой восточный фланг, если Беларусь станет убежищем для главы частной военной компании Вагнер Евгения Пригожина.

Источник : Bild

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