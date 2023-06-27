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Пригожин у Білорусі не обов’язково є загрозою – Міноборони Німеччини

Борис Пісторіус
Фото: Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив стриманість у зв’язку із занепокоєнням країн Балтії щодо перебування у Білорусі ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Bild.

– Це залежить від того, чи є повідомлення правдивими, чи це просто чутки про те, де насправді перебуває Пригожин зі своїми військами, – сказав він під час свого візиту до Литви.

За словами глави Міноборони ФРН, якби керівник вагнерівців перебував у Білорусі, “це не обов’язково означало б загрозу, але, своєю чергою, могло б мати і зовсім інше пояснення”.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа попередив, що НАТО необхідно зміцнити свій східний фланг, якщо Білорусь стане притулком для очільника приватної військової компанії Вагнер Євгена Пригожина.

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Джерело: Bild
Білорусь, Німеччина, ПВК Вагнера, Росія
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