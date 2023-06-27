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Юлия Захарченко, редактор ленты

Выступление Путина лишь подтвердило, насколько он ничтожен: что диктатор сказал в обращении

кремль горить
Фото: Факти ICTV

Российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ, в котором в очередной раз обвинил Киев и Запад. Он утверждает, что подавляющее большинство бойцов Вагнера — это патриоты родины (якобы России), которых использовали втемную.

В бурном заявлении Путин заявил, что Запад хочет, чтобы российские солдаты убивали друг друга. В то же время кремлевский диктатор отметил, что организаторы мятежа (очевидно, организованного главой частной военной компании Вагнер Евгением Пригожиным и его наемниками) якобы будут привлечены к ответственности и что мятеж является “преступной деятельностью, направленной на ослабление страны”.

Журналисты обратили внимание на то, что, несмотря на свободное продвижение вагнеровцев, Путин все равно заявил, что якобы “вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, а любой шантаж и смута обречены на провал”.

— Выступление Путина, которое, по словам Пескова (пресс-секретаря президента РФ, — Ред.), должно было “без преувеличения, определить судьбу России”, только подтвердило, насколько ничтожен он. Смысл? О чем это? Зачем это? Каждый следующий шаг Путина после утра 24 июня все более и более хилый, чем предыдущий, — так комментирует обращение российского диктатора украинский военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Позже Песков сказал изданию The Bell, что якобы не говорил фразу о том, что обращение Путина “определит судьбу России”. Он выступил с опровержением уже после обращения президента РФ.

Президент РФ предложил бойцам Вагнера подписать контракт с Минобороны, вернуться домой или отправиться в Беларусь. Фактически все три пути означают роспуск ЧВК Вагнер.

В то же время Путин поблагодарил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за его усилия.

Сам Лукашенко выступит завтра и ответит на вопросы журналистов. Белорусские государственные СМИ отмечают, что речь не идет об экстренном обращении, как было с Путиным.

Сегодня Евгений Пригожин впервые прокомментировал свой неудачный бунт. Он вышел на связь и объяснил, что произошло.

По словам Пригожина, он якобы не имел целью свержение кремлевского режима, а только выражал протест из-за “уничтожения” террористической организации ЧВК Вагнер.

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