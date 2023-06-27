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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В ISW розповіли, чому Путін зараз навряд чи замінюватиме Шойгу

шойгу пригожин

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав якийсь передовий командний пункт Західної групи російських військ в Україні – це його перша публічна поява після бунту керівника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Західна група військ діє на лінії Куп’янськ – Сватове в Харківській і Луганській областях. Шойгу зустрівся з командувачем генерал-полковником Євгеном Нікіфоровим і поставив перед угрупованням завдання не допустити просування українських військ на фронті.

Водночас Шойгу не відвідав штаб-квартиру ЗС РФ у Ростові-на-Дону після того, як місто заполонили вагнерівці, та не мав контакту з російським командуванням на півдні України.

Аналітики зазначають, що поки не зрозуміло, чи замінить Кремль Шойгу і Герасимова.

Малоймовірно, що Путін негайно піде на такі радикальні зміни в командуванні, оскільки це виглядало б як поступка вимогам Пригожина.

Путін цінує лояльність, а Шойгу і Герасимов продемонстрували свою відданість російському диктатору.

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Фото: скриншот

Джерело: ISW
Володимир Путін, Сергій Шойгу
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