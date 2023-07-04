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Юлия Захарченко, редактор ленты

Власти Грузии хотят довести Саакашвили до смерти из-за личной ненависти – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко раскритиковал действия властей Грузии за то, что Тбилиси не позволяет гражданину Украины Михеилу Саакашвили выехать за границу на лечение и анонсировал вызов грузинского посла в МИД. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

По словам главы МИД, после обнародованных кадров Саакашвили с истощенным видом Украина пошла на резкий, однако справедливый шаг.

— Когда государство чем-то недовольно, то первый уровень реакции — это выразить протест. Второй уровень реакции — отозвать своего посла на консультации. А третий уровень реакции на несколько уровней выше по жесткости — попросить посла этой страны выехать из Украины на консультации со своим правительством. В дипломатии это чрезвычайно жесткая форма, но грузинские власти ее заслуживают, — утверждает министр.

Глава МИД Украины отметил, что посла Грузии вызовут утром 4 июля, после чего с ним проведут соответствующий разговор.

Он объяснил, что посол должен проконсультироваться со своим правительством относительно того, как Тбилиси разрушает грузино-украинские отношения, и что нужно сделать для их спасения.

По мнению Кулебы, грузинские власти хотят довести Саакашвили до смерти из-за личной ненависти и мести. Он назвал это старинным сталинским методом, поскольку “нет человека — нет проблемы”.

— Если они считают Саакашвили угрозой для внутренней политики — дайте ему уехать из Грузии, пусть живет спокойной жизнью в Украине или другой стране мира. И живите там дальше, продолжайте сближаться с Россией, если вы так хотите. Но мы видим просто зверскую политику — довести его до смерти, — подчеркнул Кулеба.

Президент Владимир Зеленский призвал Грузию передать Украине Михеила Саакашвили для дальнейшего лечения и ухода.

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Грузия, Дмитрий Кулеба, Михеил Саакашвили, МЗС України, Україна-Грузія
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