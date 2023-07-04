Влада Грузії хоче довести Саакашвілі до смерті через особисту ненависть – Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко розкритикував дії влади Грузії за те, що Тбілісі не дозволяє громадянину України Міхеілу Саакашвілі виїхати за кордон на лікування та анонсував виклик грузинського посла у МЗС. Про це він заявив в ефірі телемарафону.
За словами очільника МЗС, після оприлюднених кадрів Саакашвілі з виснаженим виглядом Україна пішла на різкий, однак справедливий крок.
– Коли держава чимось невдоволена, то перший рівень реакції – це висловити протест. Другий рівень реакції – відкликати свого посла на консультації. А третій рівень реакції на декілька рівнів вищий за жорсткістю – попросити посла цієї країни виїхати з України на консультації зі своїм урядом. У дипломатії це надзвичайно жорстка форма, але грузинська влада на неї заслуговує, – стверджує міністр.
Очільник МЗС України зазначив, що посла Грузії викличуть вранці 4 липня, після чого з ним проведуть відповідну розмову.
Він пояснив, що посол має проконсультуватися зі своїм урядом щодо того, як Тбілісі руйнує грузинсько-українські стосунки та що потрібно зробити для їхнього порятунку.
На думку Кулеби, грузинська влада хоче довести Саакашвілі до смерті через особисту ненависть і помсту. Він назвав це старовинним сталінським методом, оскільки “немає людини – немає проблеми”.
– Якщо вони вважають Саакашвілі загрозою для внутрішньої політики – дайте йому виїхати з Грузії, хай живе спокійним життям в Україні або іншій країні світу. І живіть там далі, продовжуйте зближуватись із Росією, якщо ви так хочете. Але ми бачимо просто звірячу політику – довести його до смерті, – наголосив Кулеба.
Президент Володимир Зеленський закликав Грузію передати Україні Міхеіла Саакашвілі для подальшого лікування та догляду.