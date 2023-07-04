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Юлия Захарченко, редактор ленты

Послу Грузии в Украине предложили вернуться в Тбилиси, чтобы решить ситуацию с Саакашвили — МИД

МЗС України
Фото: Depositphotos

Послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили предложили вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения ситуации с заключенным гражданином Украины Михеилом Саакашвили.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. Отмечается, что посла Грузии в Украине вызвали утром 4 июля.

— Во исполнение поручения президента Украины 4 июля в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили, которому выражен решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили, — говорится в сообщении.

Грузинскому дипломату отметили, что подобное отношение к Михеилу Саакашвили является абсолютно неприемлемым. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины, утверждают в МИД.

Украинская сторона отметила готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михеила Саакашвили в Украину для лечения и ухода.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что грузинские власти хотят довести до смерти Саакашвили из-за личной ненависти.

Президент Владимир Зеленский призвал Грузию передать Украине Михеила Саакашвили для дальнейшего лечения.

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Міхеіл Саакашвілі

Источник: МИД
Война в Украине, Грузия, Михеил Саакашвили, МЗС України, Тбилиси, Україна-Грузія
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