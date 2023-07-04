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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Послу Грузії в Україні запропонували повернутися в Тбілісі, щоб вирішити ситуацію із Саакашвілі – МЗС

МЗС України
Фото: Depositphotos

Послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі запропонували повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації з ув’язненим громадянином України Міхеілом Саакашвілі.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Зазначається, що посла Грузії в Україні викликали вранці 4 липня.

– На виконання доручення президента України 4 липня до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі, якому висловлено рішучий протест у зв’язку із суттєвим погіршенням стану ув’язненого в Грузії громадянина України Міхеіла Саакашвілі, – йдеться у повідомленні.

Грузинському дипломату наголосили, що таке ставлення до Міхеіла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання з громадянина України, стверджують у МЗС.

Українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Міхеіла Саакашвілі до України для лікування та догляду.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що грузинська влада хоче довести до смерті Саакашвілі через особисту ненависть.

Президент Володимир Зеленський закликав Грузію передати Україні Міхеіла Саакашвілі для подальшого лікування.

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Джерело: МЗС
Війна в Україні, Грузія, Міхеіл Саакашвілі, МЗС України, Тбілісі, Україна-Грузія
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