Санду призвала Грузию срочно отпустить Саакашвили на лечение за границу

Президент Молдовы Майя Санду призвала грузинские власти разрешить экс-президенту страны Михеилу Саакашвили, которого удерживают в заключении с октября 2021 года, выехать на лечение за границу.

— Глубоко обеспокоена тревожными кадрами Михеила Саакашвили в суде, свидетельствующими о серьезном ухудшении его здоровья во время пребывания в тюрьме. Призываем грузинские власти уделить первоочередное внимание его здоровью и срочно предоставить доступ к жизненно необходимой медицинской помощи за рубежом, — написала она в своем Twitter.

Deeply disturbed by the distressing images of @SaakashviliM in court, revealing severe health deterioration during his time in prison. Urging Georgian authorities to prioritize his well-being and urgently provide access to vital medical treatment abroad.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) July 4, 2023