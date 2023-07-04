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Валентина Летяк, редактор ленты

Санду призвала Грузию срочно отпустить Саакашвили на лечение за границу

Президентка Молдови Мая Санду
Фото: Depositphotos

Президент Молдовы Майя Санду призвала грузинские власти разрешить экс-президенту страны Михеилу Саакашвили, которого удерживают в заключении с октября 2021 года, выехать на лечение за границу.

— Глубоко обеспокоена тревожными кадрами Михеила Саакашвили в суде, свидетельствующими о серьезном ухудшении его здоровья во время пребывания в тюрьме. Призываем грузинские власти уделить первоочередное внимание его здоровью и срочно предоставить доступ к жизненно необходимой медицинской помощи за рубежом, — написала она в своем Twitter.

Накануне, 3 июля, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили присутствовал онлайн на судебном заседании. Его бывшая пресс-секретарь Дарья Чиж обнародовала скрины с прямой трансляции, на которых видно, что он очень сильно похудел во время пребывания в больнице.

После этих кадров президент Владимир Зеленский заявил, что грузинские власти убивают гражданина Украины Михеил Саакашвили и поручил МИД вызвать посла Грузии в Киеве для выражения протеста.

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Грузия, Михеил Саакашвили, Майя Санду, Молдова, Україна-Грузія, Україна-Молдова
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