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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Санду закликала Грузію терміново відпустити Саакашвілі на лікування за кордон

Президентка Молдови Мая Санду
Фото: Depositphotos

Президентка Молдови Мая Санду закликала грузинську владу дозволити експрезиденту країни Міхеілу Саакашвілі, якого утримують в ув’язненні з жовтня 2021 року, виїхати на лікування за кордон.

– Глибоко стурбована тривожними кадрами Міхеіла Саакашвілі в суді, що свідчать про серйозне погіршення його здоров’я під час перебування у в’язниці. Закликаємо грузинську владу приділити першочергову увагу його здоров’ю та терміново надати доступ до життєво необхідної медичної допомоги за кордоном, – написала вона у своєму Twitter.

Напередодні, 3 липня, експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі був присутній онлайн на судовому засіданні. Його колишня прессекретарка Дар’я Чиж оприлюднила скріни з прямої трансляції, на яких помітно, що він дуже схуд під час перебування у лікарні.

Після цих кадрів президент Володимир Зеленський заявив, що грузинська влада вбиває громадянина України Міхеіла Саакашвілі та доручив МЗС викликати посла Грузії у Києві для висловлення протесту.

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Грузія, Міхеіл Саакашвілі, Майя Санду, Молдова, Україна-Грузія, Україна-Молдова
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