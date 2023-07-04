Санду закликала Грузію терміново відпустити Саакашвілі на лікування за кордон

Президентка Молдови Мая Санду закликала грузинську владу дозволити експрезиденту країни Міхеілу Саакашвілі, якого утримують в ув’язненні з жовтня 2021 року, виїхати на лікування за кордон.

– Глибоко стурбована тривожними кадрами Міхеіла Саакашвілі в суді, що свідчать про серйозне погіршення його здоров’я під час перебування у в’язниці. Закликаємо грузинську владу приділити першочергову увагу його здоров’ю та терміново надати доступ до життєво необхідної медичної допомоги за кордоном, – написала вона у своєму Twitter.

Deeply disturbed by the distressing images of @SaakashviliM in court, revealing severe health deterioration during his time in prison. Urging Georgian authorities to prioritize his well-being and urgently provide access to vital medical treatment abroad. — Maia Sandu (@sandumaiamd) July 4, 2023

Напередодні, 3 липня, експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі був присутній онлайн на судовому засіданні. Його колишня прессекретарка Дар’я Чиж оприлюднила скріни з прямої трансляції, на яких помітно, що він дуже схуд під час перебування у лікарні.

Після цих кадрів президент Володимир Зеленський заявив, що грузинська влада вбиває громадянина України Міхеіла Саакашвілі та доручив МЗС викликати посла Грузії у Києві для висловлення протесту.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.