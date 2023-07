Санду закликала Грузію терміново відпустити Саакашвілі на лікування за кордон

Президентка Молдови Мая Санду закликала грузинську владу дозволити експрезиденту країни Міхеілу Саакашвілі, якого утримують в ув’язненні з жовтня 2021 року, виїхати на лікування за кордон.

– Глибоко стурбована тривожними кадрами Міхеіла Саакашвілі в суді, що свідчать про серйозне погіршення його здоров’я під час перебування у в’язниці. Закликаємо грузинську владу приділити першочергову увагу його здоров’ю та терміново надати доступ до життєво необхідної медичної допомоги за кордоном, – написала вона у своєму Twitter.

Deeply disturbed by the distressing images of @SaakashviliM in court, revealing severe health deterioration during his time in prison. Urging Georgian authorities to prioritize his well-being and urgently provide access to vital medical treatment abroad.

