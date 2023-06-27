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Марта Бондаренко, редактор ленты

Орбан заявил, что не считает Путина военным преступником

Віктор Орбан
Фото: Depositphotos

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не считает российского диктатора военным преступником и заявляет, что не верит в победу Украины.

Об этом Орбан заявил в интервью немецкому изданию Bild.

Журналист отметил, что Орбана в Европе считают другом Путина. Премьер ответил следующее: Я сражаюсь за Венгрию. Мне плевать на Путина. Мне плевать на Россию. Я забочусь о Венгрии. Так что я занимаюсь позициями и действиями, которые хороши для венгров. И однозначно все, что сейчас происходит между Россией и Украиной, плохо для венгров.

Относительно войны в Украине Орбан считает, что необходимо подписывать перемирие, и что продолжение боевых действий, по его мнению, не приведет к миру. При этом он заявляет, что не выступает против украинцев.

Журналист напомнил Виктору Орбану, что Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина за военные преступления. В Германии Путина готовы арестовать, как только он ступит на землю государства.

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Орбан ответил, что у него нет информации о возможных планах Путина приехать в Венгрию.

На прямой вопрос, считает ли Орбан Путина военным преступником, премьер ответил отрицательно:

— Нет. Не для меня. О военных преступлениях можно говорить после войны. Если вы хотите перемирия, а затем переговоров, мы должны убедить тех, кто является частью конфликта, сесть за стол переговоров. Пригласить их к столу и сказать: Подойди к столу, я тебя арестую — не лучшая идея.

Журналист Bild отметил, что был в Украине и видел те ужасы, которые российская армия наделала в стране. И неужели после этого не понятно, что Путин — военный преступник?

Орбан ответил, что понятно то, что все хотят мира, а для достижения мира надо вести переговоры. Для переговоров нужны переговорщики. Кому еще вести переговоры, как не лидерам вовлеченных стран.

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Источник: Bild
Война в Украине, Віктор Орбан, Владимир Путин
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