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Валентина Чорна, редактор ленты

Девять БПЛА атаковали нефтехранилище и энергоподстанцию в Белгородской области РФ — СМИ

Бєлгородська область РФ

Вечером 6 июля девять беспилотников атаковали нефтехранилище и энергоподстанцию в Белгородской области РФ.

По данным росСМИ, шесть БПЛА якобы удалось сбить. Отмечается, что система противовоздушной обороны сработала около 15 раз.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что “сбито несколько воздушных целей на подлете к городу”.

— По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения крыши в одном частном домовладении, — написал он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Девять БПЛА атаковали нефтехранилище и энергоподстанцию в Белгородской области РФ — СМИ

Белгород, Безпілотники, Росія
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