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Илья Нежигай, редактор ленты

Горящие обломки падают на тротуар: в Белгороде загорелась многоэтажка

Горящие обломки падают на тротуар: в Белгороде загорелась многоэтажка

В российском Белгороде пламя охватило самые дорогие квартиры города в многоэтажке на Свято-Троицком бульваре.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, которые публикуют видео с места пожара.

Пока неизвестно, что именно стало причиной пожара.

Судя по видео, огонь охватил все два этажа пентхауса.

Также на видео можно увидеть, как горящие обломки падают на улицы города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что горит кровля жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара.

— По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные расчеты, — написал он.

В то же время мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что пришлось эвакуировать жителей из горящего дома на безопасное расстояние.

— Пожарные и спасатели обходят задымленные квартиры верхних этажей, — сообщил он.

Как пишут российские СМИ, в 2019 году указанные пентхаусы в многоэтажке, которая расположена в центре Белгорода, оценивали в 45 млн рублей (около $539 тыс.).

Напомним, 16 июня в российском Курске начался пожар на складе с пухом.

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Фото: снимок с видео из соцсетей

Белгород, Пожежі, Пожар, Росія
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