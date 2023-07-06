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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Дев’ять БПЛА атакували нафтосховище та енергопідстанцію в Бєлгородській області РФ – ЗМІ

Бєлгородська область РФ

Ввечері 6 липня дев’ять безпілотників атакували нафтосховище та енергопідстанцію в Бєлгородській області РФ.

За даними росЗМІ, шість БПЛА нібито вдалося збити. Зазначається, що система протиповітряної оборони спрацювала близько 15 разів.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що “збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста”.

– За попередніми даними, постраждалих немає. Є пошкодження даху в одному приватному домоволодінні, – написав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Бєлгород, Безпілотники, Росія
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