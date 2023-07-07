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Юлия Захарченко, редактор ленты

В НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите — СМИ

Україна-НАТО
Фото: Unsplash

Государства НАТО пока не определились окончательно, что можно предложить Украине во время предстоящего саммита, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

По данным The Washington Post, Соединенные Штаты Америки имеют наибольшее влияние на решения 31 члена НАТО. Однако США в течение месяцев маневрировали, чтобы снизить ожидания Украины от саммита НАТО, пишет издание.

В частности, в Вашингтоне сосредотачивали диалог на гарантиях безопасности, а не на членстве НАТО в ближайшей перспективе, которое многие союзники считают невозможным даже обсуждать до окончания войны России против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что саммит НАТО в Вильнюсе даст возможность исправить ошибку, допущенную во время саммита в Бухаресте в 2008 году. Тогда государства-члены НАТО сказали представителям Украины и Грузии, что они станут членами в будущем, однако без уточнений, когда и как это может произойти.

По данным экспертов, после этого два государства стали мишенью РФ для дальнейшего полномасштабного вторжения. Москва ввела войска на территорию стран, не имеющих защиты доктрины коллективной обороны НАТО, согласно которой нападение на одного союзника считается нападением на всех.

Часть членов НАТО до сих пор ставят под сомнение готовность Украины приобрести полноценное членство. В НАТО считают, что Украина должна осуществить ряд реформ, чтобы улучшить войска и искоренить хронические проблемы с коррупцией.

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Єнс Столтенберг

Источник: The Washington Post
Война в Украине, Вільнюс, НАТО, Саміт, Саміт НАТО, Украина-НАТО
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