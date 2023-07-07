Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову
Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У НАТО досі не визначилися, що запропонувати Україні на саміті – ЗМІ

Україна-НАТО
Фото: Unsplash

Держави НАТО поки не визначилися остаточно, що можна запропонувати Україні під час майбутнього саміту, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

За даними The Washington Post, Сполучені Штати Америки мають найбільший вплив на рішення 31 члена НАТО. Проте США протягом місяців маневрували, щоб знизити очікування України від саміту НАТО, пише видання.

Зокрема, у Вашингтоні зосереджували діалог на гарантіях безпеки, а не на членстві НАТО в найближчій перспективі, яке багато союзників вважають неможливим навіть обговорювати до закінчення війни Росії проти України.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що саміт НАТО у Вільнюсі надасть можливість виправити помилку, допущену під час саміту в Бухаресті у 2008 році. Тоді держави-члени НАТО сказали представникам України та Грузії, що вони стануть членами у майбутньому, проте без уточнень, коли та як це може статися.

За даними експертів, після цього дві держави стали мішенню РФ для подальшого повномасштабного вторгнення. Москва ввела війська на територію країн, які не мали захисту доктрини колективної оборони НАТО, згідно з якою напад на одного союзника вважається нападом на всіх.

Частина членів НАТО досі ставлять під сумнів готовність України набути повноцінне членство. У НАТО вважають, що Україна має здійснити низку реформ, щоб покращити війська та викорінити хронічні проблеми з корупцією.

Читайте також
На саміті у Вільнюсі ми зміцнимо Україну і наблизимо до НАТО – Столтенберг
Єнс Столтенберг

Джерело: The Washington Post
Війна в Україні, Вільнюс, НАТО, Саміт, Саміт НАТО, Україна-НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Поставляла знеболювальні для солдат РФ: СБУ викрила фармакологічну компанію на Житомирщині
У НАТО досі не визначилися, що запропонувати Україні на саміті – ЗМІ
Тріщини вже йдуть і сягнуть фундамента: Юсов про режим в РФ і громадянську війну
У НАТО досі не визначилися, що запропонувати Україні на саміті – ЗМІ
ЗСУ системно вибивають РФ із позицій: ситуація на Таврійському напрямку
У НАТО досі не визначилися, що запропонувати Україні на саміті – ЗМІ
Уряд виділив понад 16 млрд грн для відновлення й трансформації України
У НАТО досі не визначилися, що запропонувати Україні на саміті – ЗМІ
Очільниця МЗС Німеччини не схвалила постачання ЗСУ касетних снарядів
Дмитро Кулеба та Анналена Бербок
Відео
Наслідки екоциду для Чорного моря: наскільки небезпечно купатися в Одесі

Чорне море в Одесі закрите для купання: на узбережжі досі гниє очерет, принесений течією з Херсонщини. Проте на пляжах усе одно повно людей. Дехто навіть купається.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (07.07.2023)
У НАТО досі не визначилися, що запропонувати Україні на саміті – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (07.07.2023)
У НАТО досі не визначилися, що запропонувати Україні на саміті – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (07.07.2023)
У НАТО досі не визначилися, що запропонувати Україні на саміті – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (07.07.2023)
У НАТО досі не визначилися, що запропонувати Україні на саміті – ЗМІ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь