У НАТО досі не визначилися, що запропонувати Україні на саміті – ЗМІ

Держави НАТО поки не визначилися остаточно, що можна запропонувати Україні під час майбутнього саміту, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

За даними The Washington Post, Сполучені Штати Америки мають найбільший вплив на рішення 31 члена НАТО. Проте США протягом місяців маневрували, щоб знизити очікування України від саміту НАТО, пише видання.

Зокрема, у Вашингтоні зосереджували діалог на гарантіях безпеки, а не на членстві НАТО в найближчій перспективі, яке багато союзників вважають неможливим навіть обговорювати до закінчення війни Росії проти України.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що саміт НАТО у Вільнюсі надасть можливість виправити помилку, допущену під час саміту в Бухаресті у 2008 році. Тоді держави-члени НАТО сказали представникам України та Грузії, що вони стануть членами у майбутньому, проте без уточнень, коли та як це може статися.

За даними експертів, після цього дві держави стали мішенню РФ для подальшого повномасштабного вторгнення. Москва ввела війська на територію країн, які не мали захисту доктрини колективної оборони НАТО, згідно з якою напад на одного союзника вважається нападом на всіх.

Частина членів НАТО досі ставлять під сумнів готовність України набути повноцінне членство. У НАТО вважають, що Україна має здійснити низку реформ, щоб покращити війська та викорінити хронічні проблеми з корупцією.

Джерело : The Washington Post

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.