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Юлия Захарченко, редактор ленты

До сих пор продолжаются дискуссии относительно гарантий безопасности для Украины — Шольц

Олаф Шольц і Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Сейчас до сих пор продолжаются обсуждения о том, как будут выглядеть гарантии безопасности для Украины. Происходит очень активная дискуссия, которая пока не завершилась.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Албанизе в Берлине. По его словам, уже много месяцев продолжаются дискуссии, касающиеся гарантий безопасности после достижения мира.

Шольц считает, что очень важным шагом является начало в Вильнюсе на этой неделе Совета НАТО-Украина, что демонстрирует углубление сотрудничества между сторонами.

В то же время Албанезе отметил, что Австралия и Германия являются партнерами в поддержке Украины. Он утверждает, что необходимо единство позиций для предоставления Украине помощи, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность.

Они отмечают, что передать Украине кассетные боеприпасы было суверенным решением США. Германия и Австрия — одни из стран, которые подписали конвенцию на запрет использования и передачи соответствующего вооружения.

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Австралия, Безпека, Война в Украине, Німеччина, Олаф Шольц, Украина-НАТО
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