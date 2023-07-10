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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Досі тривають дискусії щодо безпекових гарантій для України – Шольц

Олаф Шольц і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Наразі досі тривають обговорення про те, як виглядатимуть безпекові гарантії для України. Відбувається дуже активна дискусія, яка поки що не завершилася.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанізе у Берліні. За його словами, вже багато місяців тривають дискусії, які стосуються гарантій безпеки після досягнення миру.

Шольц вважає, що дуже важливим кроком є започаткування у Вільнюсі цього тижня Ради НАТО-Україна, що демонструє поглиблення співробітництва між сторонами.

Водночас Албанезе зазначив, що Австралія та Німеччина є партнерами у підтримці України. Він стверджує, що необхідна єдність позицій для надання Україні допомоги, щоб захистити суверенітет і територіальну цілісність.

Вони наголошують, що передати Україні касетні боєприпаси було суверенним рішенням США. Німеччина та Австрія – одні з країн, які підписали конвенцію на заборону використання та передання відповідного озброєння.

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Австралія, Безпека, Війна в Україні, Німеччина, Олаф Шольц, Україна-НАТО
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