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Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ООН пропонує доступ до SWIFT для російського банку в обмін на продовження зернової угоди – ЗМІ

зерно
Фото: Pixabay

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту Росії Володимиру Путіну продовжити зернову угоду в обмін на підключення дочірньої компанії Россельхозбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Росія пригрозила розірвати угоду з транспортування українського зерна Чорним морем, термін якої спливає в понеділок, через невиконання низки вимог, зокрема і щодо відправлення російського зерна і добрив за кордон. Наразі два останні судна достроково завантажуються в порту Одеси.

Однією з ключових вимог Москви є підключення російського Россельхозбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT. Європейський союз його відключив у червні 2022 року. У травні представник ЄС заявив, що Євросоюз не збирається підключати російські банки до SWIFT.

Однак ЄС розглядає можливість підключення до SWIFT дочірньої компанії Россельхозбанку, щоб забезпечити можливість проведення операцій із зерном і добривами, повідомили три джерела, знайомі з ходом обговорення.

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У Єврокомісії ці заяви поки що не прокоментували.

Гутерріш запропонував продовжити вивезення українського зерна Чорним морем протягом кількох місяців, що дасть ЄС час для підключення дочірньої компанії Россельхозбанку до SWIFT.

Офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що угода дасть змогу усунути перешкоди, що впливають на фінансові операції через Россельхозбанк, і водночас забезпечить продовження експорту українського зерна.

Нагадаємо, що в липні 2022 року ООН і Туреччина виступили посередниками в реалізації Чорноморської зернової ініціативи. Щоб переконати Росію погодитися на угоду, було підписано трирічний меморандум про взаєморозуміння, відповідно до якого представники ООН погодилися допомогти Росії налагодити експорт продовольства і добрив на зовнішні ринки.

Варто зазначити, російський експорт продовольства і добрив не підпадає під західні санкції, запроваджені з початком війни в Україні. Але Москва стверджує, що є значні обмеження на проведення платежів, логістику та страхування.

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Джерело: Reuters
Війна в Україні, Володимир Путін, Зерно, Чорноморська зернова ініціатива
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На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

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