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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Допомога Україні – це не благодійність: у Фінляндії відповіли на заяви Воллеса

Фінляндія, палац уряду
Фото: Pixabay

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен розкритикувала заяви міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса на саміті НАТО про те, що Україна продемонструвала “невдячність” за підтримку Заходу, наголосивши, що не слід розглядати допомогу Києву як благодійність.

– Ми повинні розуміти, що це не благодійність, оскільки Україна воює за нас, вона бореться за нашу свободу та європейську архітектуру безпеки, – сказала вона в інтерв’ю Financial Times.

Валтонен запевнила Україну у відданості та прихильності західних партнерів, а також, що немає і буде “втоми від війни”.

– Правда в тому, що Європі потрібно робити більше. І я думаю, якою б сумною не була війна, ключовим висновком стало те, що в Європі раптово з’явилося усвідомлення того, що нам потрібно інвестувати в нашу оборону набагато, набагато більше, ніж раніше, – підсумувала вона.

Міністра оборони Великої Британії Бен Воллес розкритикував Україну за те, що вона поводиться із західними союзниками “як з Amazon”, надаючи списки необхідної їй зброї, і що вона недостатньо вдячна за західну допомогу. Люди хочуть бачити хоч трохи вдячності, сказав він у середу, 12 липня, на саміті НАТО.

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Джерело: Financial Times
Бен Воллес, Війна в Україні, Велика Британія, Російська агресія, Фінляндія
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