Путін дав згоду на продовження зернової угоди – ЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін дав згоду на продовження так званої зернової угоди.
Про це пише інформаційне агентство AFP з посиланням на слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
Термін дії чинної угоди про експорт українського зерна закінчується 17 липня 2023 року.
Нещодавно Ердоган під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Туреччина хоче продовжити дію зернового коридору на три місяці.
Туреччина разом з ООН виступають посередниками зернової угоди між Україною та країною-агресором Росією. Ціни у світі на продовольство можуть різко збільшитися, якщо дія угоди закінчиться.
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