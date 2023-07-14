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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Путін дав згоду на продовження зернової угоди – ЗМІ

Путін дав згоду на продовження зернової угоди – ЗМІ
Фото: Факти ICTV

Російський диктатор Володимир Путін дав згоду на продовження так званої зернової угоди.

Про це пише інформаційне агентство AFP з посиланням на слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Термін дії чинної угоди про експорт українського зерна закінчується 17 липня 2023 року.

Нещодавно Ердоган під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Туреччина хоче продовжити дію зернового коридору на три місяці.

Туреччина разом з ООН виступають посередниками зернової угоди між Україною та країною-агресором Росією. Ціни у світі на продовольство можуть різко збільшитися, якщо дія угоди закінчиться.

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зерно

Джерело: AFP
Війна в Україні, Володимир Путін, Зерно, Реджеп Ердоган, Чорноморська зернова ініціатива
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