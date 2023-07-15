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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Міністр оборони Британії восени може піти з посади – The Times

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Бен Воллес розглядає можливість полишити уряд восени після чотирьох років роботи на посаді міністра оборони.

Про це повідомляє британське видання The Times.

Прем’єр Ріші Сунак готується до перестановок у своїй команді і намагається перезавантажити уряд перед наступними виборами.

53-річний Воллес вважає, що його перебування на посаді міністра оборони добігає кінця, і зараз йому належить вирішити, чи йти з уряду.

Бен Воллес обіймав цю посаду за трьох прем’єр-міністрів і допомагав Україні від самого початку повномасштабної війни.

Воллес також був одним із кандидатів на посаду генсека НАТО. Проте Ріші Сунаку не вдалося переконати американського президента Джо Байдена погодити саме Воллеса.

Виборчий округ Вайр і Престон Норт, у якому Воллес балотувався, фактично ліквідують на загальних виборах, і Воллес не робив жодних спроб стати кандидатом від консерваторів на іншому окрузі.

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Воллес, схоже, розглядає можливість повного відходу з політики, пише The Times.

Високопоставлене джерело в уряді сказало: Ці перестановки пов’язані з майбутнім і з тим, що Ріші представить громадськості більш свіжу команду перед виборами.

Сунак, найімовірніше, захоче замінити Воллеса на лояльну до нього людину. Найімовірнішим претендентом вважається Джон Глен, головний секретар Скарбниці.

Також розглядаються кандидатури Тома Тугендхата, міністра безпеки, і Енн-Марі Тревельян, міністра закордонних справ. Очікується, що Сунак збереже більшість членів своєї команди.

Раніше слова Бена Воллеса, що Велика Британія “не Amazon” і що люди б хотіли бачити подяку, на адресу Володимира Зеленського викликали полеміку.

Президент Зеленський у відповідь заявив, що Україна завжди вдячна і що він не зрозумів, як ще має висловити слова подяки.

Ріші Сунак дистанціювався від слів Воллеса, заявивши, що Україна захищається і що вона завжди вдячна за допомогу.

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Джерело: The Times
Бен Воллес, Велика Британія, Ріші Сунак
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