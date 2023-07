В Европе аномальная жара: синоптики говорят, что будет еще хуже

Во многих странах Европы, особенно на юге, бушует жара. Синоптики опасаются, что такие показатели рискуют установить новые температурные рекорды.

В 16 городах Италии объявили красный уровень опасности. Среди городов, которые больше всего пострадали от жары, Рим, Флоренция и Болонья. Синоптики предполагают, что на Сицилии и Сардинии температура может подняться до 49 °C, что станет самым жарким показателем за всю историю наблюдений в Европе.

Красный уровень означает, что даже вполне здоровые люди могут оказаться в опасности. Итальянское правительство посоветовало тем, кто находится в зонах повышенной опасности, избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 18:00.

Правительство также предостерегает людей особенно заботиться о пожилых людях и уязвимых группах населения.

От экстремальных температур страдают также некоторые районы Греции, Франции и Испании. The Guardian пишет о случаях потери сознания туристами в Греции и Италии, а также о смерти рабочего на улице вблизи Милана.

В последние дни температура в Греции достигла 40 ºС и выше. На туристических объектах волонтеры раздают бутылки с водой, а власти Греции в пятницу решили ненадолго закрыть Акрополь в Афинах, чтобы защитить посетителей от жары.

Существуют также опасения, что жара может вызвать лесные пожары в стране. Греческое правительство в случае такой ситуации уже объявило о планах по чрезвычайным ситуациям.

Аналогичный красный уровень объявили на Кипре. Людей призвали быть осторожными и избегать использования любой техники, которая может вызвать пожар. В столице Никосии более двух десятков пожилых людей нашли убежище в специальном пункте, который муниципалитет зарезервировал на случай летней жары.

Испанские прибрежные районы, такие как Лас-Пальмас, Тенерифе и Фуэртевентура на Канарских островах, оказались в зоне высокого риска лесных пожаров. В среду в испанском юго-восточном городе Альбокс было зафиксировано 45 ºС.

Из-за в лесистой местности на севере острова Ла-Пальма на Канарских островах власти эвакуировали по меньшей мере 500 человек.

По словам президента Канарских островов Фернандо Клавихо, пожар уничтожил по меньшей мере 11 домов.

Он добавил, что огонь уничтожил около 346 акров земли.

Государственное метеорологическое агентство Испании Aemet сообщило, что в воскресенье ожидается новая волна жары с самыми высокими температурами.

Пока Европа только входит в пик огромных температур, в США уже ощущают последствия экстремальной жары. В штате Аризона в городе Феникс уже 15 дней подряд температура превышает показатель 43,3 ºС.

Власти создали мобильные клиники, которые оказывают помощь бездомным, страдающим от ожогов третьей степени и сильного обезвоживания.

В Лас-Вегасе врачи скорой помощи пытаются оказать помощь обезвоженным строителям и пожилым жителям, которые потеряли сознание. Сообщается, что в пятницу днем пожарные в Южной Калифорнии боролись с тремя отдельными лесными пожарами.

По словам метеоролога Sky News Криса Ингланда, вероятно, основной причиной невыносимой жары в Европе и Америке является изменение климата.

Между тем в Южной Корее бушует не жара, а сильные ливни и наводнения. Известно о по меньшей мере 22 погибших из-за смертоносных наводнений и оползней, которые вызвали проливные ливни.

