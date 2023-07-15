Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Во Львове мужчина и работники ТЦК подрались во время вручения повестки
Мир
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Европе аномальная жара: синоптики говорят, что будет еще хуже

спека в Італії
Фото: Getty Images

Во многих странах Европы, особенно на юге, бушует жара. Синоптики опасаются, что такие показатели рискуют установить новые температурные рекорды.

В 16 городах Италии объявили красный уровень опасности. Среди городов, которые больше всего пострадали от жары, Рим, Флоренция и Болонья. Синоптики предполагают, что на Сицилии и Сардинии температура может подняться до 49 °C, что станет самым жарким показателем за всю историю наблюдений в Европе.

Красный уровень означает, что даже вполне здоровые люди могут оказаться в опасности. Итальянское правительство посоветовало тем, кто находится в зонах повышенной опасности, избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 18:00.

Правительство также предостерегает людей особенно заботиться о пожилых людях и уязвимых группах населения.

От экстремальных температур страдают также некоторые районы Греции, Франции и Испании. The Guardian пишет о случаях потери сознания туристами в Греции и Италии, а также о смерти рабочего на улице вблизи Милана.

В последние дни температура в Греции достигла 40 ºС и выше. На туристических объектах волонтеры раздают бутылки с водой, а власти Греции в пятницу решили ненадолго закрыть Акрополь в Афинах, чтобы защитить посетителей от жары.

Существуют также опасения, что жара может вызвать лесные пожары в стране. Греческое правительство в случае такой ситуации уже объявило о планах по чрезвычайным ситуациям.

Аналогичный красный уровень объявили на Кипре. Людей призвали быть осторожными и избегать использования любой техники, которая может вызвать пожар. В столице Никосии более двух десятков пожилых людей нашли убежище в специальном пункте, который муниципалитет зарезервировал на случай летней жары.

Читайте также
Температурный рекорд: на этой неделе ученые зафиксировали самый жаркий день в истории человечества
В Европе аномальная жара: синоптики говорят, что будет еще хуже

Испанские прибрежные районы, такие как Лас-Пальмас, Тенерифе и Фуэртевентура на Канарских островах, оказались в зоне высокого риска лесных пожаров. В среду в испанском юго-восточном городе Альбокс было зафиксировано 45 ºС.

Из-за в лесистой местности на севере острова Ла-Пальма на Канарских островах власти эвакуировали по меньшей мере 500 человек.

По словам президента Канарских островов Фернандо Клавихо, пожар уничтожил по меньшей мере 11 домов.

— Количество людей, которых необходимо эвакуировать, может достичь 1 тыс. Это зависит от того, сможем ли мы взять под контроль эти сильные ветры, — сказал Клавихо журналистам в Ла-Пальме.

Он добавил, что огонь уничтожил около 346 акров земли.

Государственное метеорологическое агентство Испании Aemet сообщило, что в воскресенье ожидается новая волна жары с самыми высокими температурами.

Пока Европа только входит в пик огромных температур, в США уже ощущают последствия экстремальной жары. В штате Аризона в городе Феникс уже 15 дней подряд температура превышает показатель 43,3 ºС.

Власти создали мобильные клиники, которые оказывают помощь бездомным, страдающим от ожогов третьей степени и сильного обезвоживания.

Читайте также
Приближаются антициклоны Fee и Цербер: какой будет погода в Украине в выходные
аномальна спека посуха

В Лас-Вегасе врачи скорой помощи пытаются оказать помощь обезвоженным строителям и пожилым жителям, которые потеряли сознание. Сообщается, что в пятницу днем пожарные в Южной Калифорнии боролись с тремя отдельными лесными пожарами.

По словам метеоролога Sky News Криса Ингланда, вероятно, основной причиной невыносимой жары в Европе и Америке является изменение климата.

— Изменение климата, похоже, является наиболее вероятной первопричиной чрезмерной жары, хотя для проверки этого требуется время. Мы живем в год Эль-Ниньо, но это еще не достаточно развитое явление, чтобы вызвать значительные глобальные проблемы, — сказал он.

Между тем в Южной Корее бушует не жара, а сильные ливни и наводнения. Известно о по меньшей мере 22 погибших из-за смертоносных наводнений и оползней, которые вызвали проливные ливни.

Страна страдает от сильных дождей с 9 июля, которые усилились за последние три дня и, как ожидается, продлятся в некоторых регионах до воскресенья.

Власти эвакуировали 4 763 человека из 13 городов и провинций. Тысячи людей остались без электричества.

Министерство внутренних дел Республики Корея сообщило, что проливные дожди привели к тому, что со вторника 14 человек пропали без вести.

Читайте также
Изменение климата вышло на неизведанную территорию — ученые назвали события, которые об этом свидетельствуют
спека, клімат

Источник: Sky News, The Guardian, Yonhap
Испания, Италия, Греція, Зміна клімату, Південна Корея, Погода, Погода в Європі, Погода у світі, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Республика Корея в 2023 году увеличит помощь Украине до $150 млн
Юн Сок Йоль президент Республіки Корея
Саммит мира и возвращение депортированных: Зеленский встретился в Киеве с президентом Южной Кореи
Зеленський і президент Південної Кореї
Это сделает украинскую артиллерию более смертоносной: NYT о передаче кассетных боеприпасов
касетні боєприпаси США
Путин не переживет Украину: Блинкен назвал самый быстрый способ завершить войну
Ентоні Блінкен
Президент Южной Кореи прибыл в Киев с неанонсированным визитом
Володимир Зеленський і Юн Сок Йоль
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (14.07.2023)
В Европе аномальная жара: синоптики говорят, что будет еще хуже
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (14.07.2023)
В Европе аномальная жара: синоптики говорят, что будет еще хуже
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (14.07.2023)
В Европе аномальная жара: синоптики говорят, что будет еще хуже
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (14.07.2023)
В Европе аномальная жара: синоптики говорят, что будет еще хуже
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь