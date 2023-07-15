В Европе аномальная жара: синоптики говорят, что будет еще хуже

Во многих странах Европы, особенно на юге, бушует жара. Синоптики опасаются, что такие показатели рискуют установить новые температурные рекорды.

В 16 городах Италии объявили красный уровень опасности. Среди городов, которые больше всего пострадали от жары, Рим, Флоренция и Болонья. Синоптики предполагают, что на Сицилии и Сардинии температура может подняться до 49 °C, что станет самым жарким показателем за всю историю наблюдений в Европе.

Красный уровень означает, что даже вполне здоровые люди могут оказаться в опасности. Итальянское правительство посоветовало тем, кто находится в зонах повышенной опасности, избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 18:00.

Правительство также предостерегает людей особенно заботиться о пожилых людях и уязвимых группах населения.

От экстремальных температур страдают также некоторые районы Греции, Франции и Испании. The Guardian пишет о случаях потери сознания туристами в Греции и Италии, а также о смерти рабочего на улице вблизи Милана.

В последние дни температура в Греции достигла 40 ºС и выше. На туристических объектах волонтеры раздают бутылки с водой, а власти Греции в пятницу решили ненадолго закрыть Акрополь в Афинах, чтобы защитить посетителей от жары.

The Cerberus heatwave is gripping Europe, with reports of tourists collapsing across the continent after a man died in northern Italy on Tuesday. Read more https://t.co/ySkI0c0ohc pic.twitter.com/dqSt04ZAeR — Sky News (@SkyNews) July 13, 2023

Существуют также опасения, что жара может вызвать лесные пожары в стране. Греческое правительство в случае такой ситуации уже объявило о планах по чрезвычайным ситуациям.

Аналогичный красный уровень объявили на Кипре. Людей призвали быть осторожными и избегать использования любой техники, которая может вызвать пожар. В столице Никосии более двух десятков пожилых людей нашли убежище в специальном пункте, который муниципалитет зарезервировал на случай летней жары.

Испанские прибрежные районы, такие как Лас-Пальмас, Тенерифе и Фуэртевентура на Канарских островах, оказались в зоне высокого риска лесных пожаров. В среду в испанском юго-восточном городе Альбокс было зафиксировано 45 ºС.

Из-за в лесистой местности на севере острова Ла-Пальма на Канарских островах власти эвакуировали по меньшей мере 500 человек.

Incendio forestal en La Palma. Fue declarado en El Fayal (Puntagorda) sobre la 1:00 de la madrugada. El Gobierno de Canarias ha activado el nivel 2. pic.twitter.com/Rl3wMjSifi — Canarias Radio (@laautonomica) July 15, 2023

По словам президента Канарских островов Фернандо Клавихо, пожар уничтожил по меньшей мере 11 домов.

— Количество людей, которых необходимо эвакуировать, может достичь 1 тыс. Это зависит от того, сможем ли мы взять под контроль эти сильные ветры, — сказал Клавихо журналистам в Ла-Пальме.

Он добавил, что огонь уничтожил около 346 акров земли.

Государственное метеорологическое агентство Испании Aemet сообщило, что в воскресенье ожидается новая волна жары с самыми высокими температурами.

Пока Европа только входит в пик огромных температур, в США уже ощущают последствия экстремальной жары. В штате Аризона в городе Феникс уже 15 дней подряд температура превышает показатель 43,3 ºС.

Власти создали мобильные клиники, которые оказывают помощь бездомным, страдающим от ожогов третьей степени и сильного обезвоживания.

В Лас-Вегасе врачи скорой помощи пытаются оказать помощь обезвоженным строителям и пожилым жителям, которые потеряли сознание. Сообщается, что в пятницу днем пожарные в Южной Калифорнии боролись с тремя отдельными лесными пожарами.

По словам метеоролога Sky News Криса Ингланда, вероятно, основной причиной невыносимой жары в Европе и Америке является изменение климата.

— Изменение климата, похоже, является наиболее вероятной первопричиной чрезмерной жары, хотя для проверки этого требуется время. Мы живем в год Эль-Ниньо, но это еще не достаточно развитое явление, чтобы вызвать значительные глобальные проблемы, — сказал он.

Между тем в Южной Корее бушует не жара, а сильные ливни и наводнения. Известно о по меньшей мере 22 погибших из-за смертоносных наводнений и оползней, которые вызвали проливные ливни.

#UPDATE At least 22 people have died and 14 more are missing after heavy rain caused flooding and landslides in South Korea, officials said Saturday, with thousands more ordered to evacuate their homes.

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Страна страдает от сильных дождей с 9 июля, которые усилились за последние три дня и, как ожидается, продлятся в некоторых регионах до воскресенья.

Власти эвакуировали 4 763 человека из 13 городов и провинций. Тысячи людей остались без электричества.

Министерство внутренних дел Республики Корея сообщило, что проливные дожди привели к тому, что со вторника 14 человек пропали без вести.

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