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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Международный суд ООН поступил иск против Ирана за сбитый самолет МАУ

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Фото: Getty Images

Украина, Канада, Великобритания и Швеция подали иск против Ирана в Международный суд ООН из-за сбивания самолета МАУ в 2020 году, обвиняя Тегеран в нарушении Монреальской конвенции.

Об этом говорится в сообщении суда 4 июля.

В заявлении говорится, что Иран нарушил ряд обязательств по Монреальской конвенции, сбив 8 января 2020 года самолет Международных авиалиний Украины рейса PS752.

Ракета была выпущена военнослужащими Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Все 176 пассажиров и членов экипажа, находившиеся на борту самолета, многие из которых были гражданами и резидентами государств-заявителей, погибли в авиакатастрофе.

— По мнению заявителей, Иран не принял всех возможных мер для предотвращения незаконного и умышленного совершения преступления, включая уничтожение рейса PS752. Впоследствии также не смог провести беспристрастное, прозрачное и справедливое уголовное расследование в соответствии с международным правом, — говорится в пресс-релизе.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. После нескольких дней возражений иранские власти признали, что украинский самолет был “по ошибке” сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

В июне 2023 года стало известно о планах Украины и еще трех стран подать в Международный суд ООН иск против Ирана за сбивание самолета рейса PS752.

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Иран, Авиакатастрофа Boeing 737 МАУ в Иране, Великобритания, Канада, ООН, Украина, Швеция
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Татьяна Доцяк
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