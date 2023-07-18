Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Денежная помощь от ADRA Ukraine: как украинцам получить 6 660 грн
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Под Киевом нашли тело девятилетнего мальчика, который пропал возле озера
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Сделано в Ирландии: в Николаеве на обломках сбитого дрона нашли иностранный карбюратор

Сделано в Ирландии: в Николаеве на обломках сбитого дрона нашли иностранный карбюратор
Фото: Офис президента

Николаев ночью атаковали ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136/131. На одном из них заметили иностранный карбюратор двигателя иранского беспилотника, на котором было написано Made in Ireland (сделано в Ирландии — перевод с английского языка).

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который обнародовал фотографии карбюратора двигателя с вражеского дрона. Он призвал партнеров и союзников ужесточить санкции.

— Карбюратор, как и еще сотни деталей, сделаны в странах Запада и Азии. Часто россияне затирают серийные номера в иностранных компонентах. На втором фото видно деталь с затертым серийным номером, — отметил глава Офиса президента.

По его словам, РФ много лет покупала иностранные технологические продукты, однако сейчас это не может продолжаться. Страна-агрессор использует эти компоненты для убийства людей, терроризма и геноцида.

Ермак убежден, что сейчас мало ограничений, если в новых Shahed и ракетах устанавливаются западные или азиатские комплектующие детали. Он утверждает, что Украина указывает партнерам на имеющиеся детали и проводит работу с другими государствами.

Читайте также
Игнат объяснил, может ли ПВО сбивать ракеты РФ подальше от городов
Юрій Ігнат

Ирландия, Андрій Єрмак, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Офис президента
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США и Европа пытаются нарастить производство боеприпасов для Украины — CNN
Снаряди, боєприпаси
Ежедневно уничтожают оккупантов и лодки с ДРГ: Гуменюк об успехах ВСУ на левом берегу Днепра
Сделано в Ирландии: в Николаеве на обломках сбитого дрона нашли иностранный карбюратор
Выводы после войны в Украине: Британия увеличит расходы на армию и боеприпасы
Велика Британія, прапор Великої Британії
США выделили $250 млн на поддержку сельского хозяйства в Украине
зерно
На Таврическом направлении продолжаются бои, местами враг отступает — Тарнавский
Сделано в Ирландии: в Николаеве на обломках сбитого дрона нашли иностранный карбюратор
Видео
Одним из первых зашел в Бучу: история польского военного корреспондента

Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.

Наталья Жуковская
Рост цен, осуждение мира и убытки фермеров: чем грозит остановка зерновой сделки со стороны РФ
Сделано в Ирландии: в Николаеве на обломках сбитого дрона нашли иностранный карбюратор
Поставки оружия, путь в НАТО и восстановление Украины: наблюдательный совет YES в Украине
Сделано в Ирландии: в Николаеве на обломках сбитого дрона нашли иностранный карбюратор
Не бурили столько даже до войны! Укргаздобыча устанавливает рекорды
Сделано в Ирландии: в Николаеве на обломках сбитого дрона нашли иностранный карбюратор
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (18.07.2023)
Сделано в Ирландии: в Николаеве на обломках сбитого дрона нашли иностранный карбюратор
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь