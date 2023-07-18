Сделано в Ирландии: в Николаеве на обломках сбитого дрона нашли иностранный карбюратор

Николаев ночью атаковали ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136/131. На одном из них заметили иностранный карбюратор двигателя иранского беспилотника, на котором было написано Made in Ireland (сделано в Ирландии — перевод с английского языка).

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который обнародовал фотографии карбюратора двигателя с вражеского дрона. Он призвал партнеров и союзников ужесточить санкции.

— Карбюратор, как и еще сотни деталей, сделаны в странах Запада и Азии. Часто россияне затирают серийные номера в иностранных компонентах. На втором фото видно деталь с затертым серийным номером, — отметил глава Офиса президента.

По его словам, РФ много лет покупала иностранные технологические продукты, однако сейчас это не может продолжаться. Страна-агрессор использует эти компоненты для убийства людей, терроризма и геноцида.

Ермак убежден, что сейчас мало ограничений, если в новых Shahed и ракетах устанавливаются западные или азиатские комплектующие детали. Он утверждает, что Украина указывает партнерам на имеющиеся детали и проводит работу с другими государствами.

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