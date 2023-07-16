Игнат объяснил, может ли ПВО сбивать ракеты РФ подальше от городов
Украина пока не имеет достаточно средств противовоздушной обороны, чтобы сбивать вражеские ракеты и дроны подальше от населенных пунктов.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
— Средства ПВО есть разные — среднего и малого радиуса действия, есть истребительная авиация, есть мобильные огневые группы. То, что у нас сейчас есть, это и старое советское, и то, что нам предоставили партнеры, — его недостаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно, — сказал он.
По словам Игната, системы и средства ПВО размещают возле отдельных населенных пунктов, чтобы образовать кольцо. По возможности, противовоздушную оборону ставят как можно плотнее, чтобы эффективнее уничтожать вражеские цели.
— Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. Сейчас нет другого способа, кроме как ставить средства ПВО ближе к населенным пунктам, — добавил спикер.
16 июля силы противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника в Сумской области.
Источник: телемарафон
Фото: Медиацентр Украина
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