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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

С начала июля на Херсонщине усилились боевые действия — разведка Британии

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Фото: Генштаб ВСУ

Разведка Британии в своей ежедневной сводке сообщает, что по их наблюдениям с начала июля 2023 года резко усилились боевые действия в нижнем течении Днепра.

Как говорится в сообщении, кроме интенсивных боев на восточном берегу вокруг небольшого украинского плацдарма у разрушенного Антоновского моста, небольшие подразделения российских и украинских войск ведут боевые действия за острова в дельте Днепра.

– Обе стороны используют небольшие скоростные моторные лодки, и Украина успешно использует  тактическую одностороннюю атаку без экипажа для уничтожения некоторых российских лодок. Россия стоит перед дилеммой, отвечать ли на эти угрозы усилением своей Днепровской группировки войск путем растягивания подразделений, которые противостоят украинскому контрнаступлению в Запорожской области, – сообщает разведка Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинским защитникам удалось выбить российских оккупантов с позиций вблизи села Орехово-Васильевка на Бахмутском направлении в Донецкой области.

Силы обороны наступают севернее и южнее Бахмута, имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

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Война в Украине, Великобритания, Разведка, Херсонская область
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