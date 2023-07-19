Іспанія передає Україні танки Leopard, боєприпаси та польовий шпиталь – Міноборони

Іспанія відправляє в Україну останні чотири танки Leopard, які ще не були доставлені, а також нову партії легкої зброї та боєприпасів великого калібру.

Про це міністр оборони Маргарита Роблес повідомила після участі у відеоконференцзвʼязку з міністрами оборони Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат Рамштайн, пише Europa Press.

Міністр зазначила, що транспортування здійснюватиметься морським шляхом.

Також окрім чотирьох найновіших танків Leopard 2A4 Міноборони Іспанії поставить в Україну десять бронетранспортерів і кілька броньованих всюдиходів, легких вантажівок і санітарних машин після відповідного капітального ремонту.

Під час виступу Роблес нагадала про надання Іспанією Україні посиленого польового госпіталю, який має потужності для екстреної хірургії, необхідні післяопераційні приміщення, аптеку, стерилізаційну, лабораторію та два госпіталізаційні модулі. Він має прибути в Україну 23 липня.

Глава оборонного відомства розповіла, що іспанські медики провели для українських колег двотижневе інтенсивне навчання в Сарагосі, тепер вони зможуть розгорнути, створити та експлуатувати цей госпіталь у зоні конфлікту.

Наприкінці свого виступу міністр оборони наголосила на актуальності Координаційного навчального центру в Толедо, де на сьогодні пройшли підготовку майже 2000 військовослужбовців, а також підтвердила готовність Іспанії підтримувати Україну на шляху до “повного, справедливого і тривалого миру стільки, скільки це необхідно”.

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