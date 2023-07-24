Путіну вже неспокійно: ЦРУ і MI6 намагаються вербувати представників влади Росії

Сполучені Штати та їхні союзники намагаються використати тріщини у путінській владі, вербуючи високопосадовців і росіян, незадоволених режимом диктатора, для шпигунства на користь Заходу.

Директор ЦРУ Вільям Бернс сказав, що для розчарованої російської еліти це шанс працювати з американською розвідкою.

– Для нас було б безглуздо не скористатись із цієї можливості, що дійсно виникає раз на покоління в плані людських розвідувальних ресурсів, – заявив він під час виступу на Аспенському безпековому форумі.

Тоді Бернс припустив, що Путіну вже “трохи неспокійно, оскільки він озирається через плече”.

Коментарі директора ЦРУ з’явилися після рідкісної промови керівника британської служби зовнішньої розвідки МІ6 Річарда Мура, що закликав росіян, які “шоковані” війною та діями Путіна в Україні, звернутися до західних розвідок.

– Нині є багато росіян, які мовчки жахаються, дивлячись на те, як їхні збройні сили руйнують українські міста, виганяють невинні сім’ї з їхніх домівок і викрадають тисячі дітей. Я запрошую їх зробити те, що інші вже зробили за останні 18 місяців, і об’єднати зусилля з нами. Наші двері завжди відчинені, – заявив Мур у Празі.

Видання The Hill пише, що ці публічні заяви ґрунтуються на попередніх зусиллях розвідувальних служб, зокрема ЦРУ і ФБР, звернутися до росіян, незадоволених путінською політикою.

За словами Бернса, відеоролик ЦРУ, що опублікували у Telegram у травні, та в якому росіянам розповідали, як вони можуть непомітно зв’язатися зі шпигунським агентством, набрав 2,5 млн переглядів за перший тиждень.

Зазначалося, що ЦРУ хоче знати правду про Росію та шукає людей, “які заслуговують на довіру і можуть розповісти її нам, і з якими ми можемо безпечно спілкуватися”.

Мета полягає в тому, щоб вийти на російських чиновників, які служать у критично важливих сферах – таких, як армія, розвідувальні служби, наукові дослідження і технології – або на ділових партнерів, які пов’язані з цими галузями.

Джерело : The Hill

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