Лісові пожежі у Греції: на Евбеї розбився пожежний літак, тисячі людей евакуйовано

У Греції вже сьомий день намагаються приборкати лісові пожежі на острові Родос. Через вогняну стихію понад 20 тис. людей змушені були покинути будинки та готелі.

У вівторок, 25 липня, температура у Греції знову піднялася вище за 40ºС у деяких регіонах країни.

Крім Родоса, влада видала накази про евакуацію на островах Корфу та Евбея (Еввія), де також вирують лісові пожежі.

Відомо також, що під час гасіння лісових пожеж на острові Евбея розбився пожежний літак. За попередніми даними, екіпаж загинув.

– Грецький літак Canadair з щонайменше двома людьми на борту розбився біля села Платаністо, – сказав речник пожежної служби Янніс Артопіос в коментарі AFP.

BREAKING: Plane fighting wildfires in Evia has crashed in #Greece pic.twitter.com/e8N47uTTiB

— Insider Corner (@insidercnews) July 25, 2023