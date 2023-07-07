Нидерланды признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Палата представителей Нидерландов признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом 7 июля в своем Twitter сообщил президент Владимир Зеленский и поздравил украинцев.

– Называть вещи своими именами — это ключевая предпосылка справедливости и недопущения повторения таких страшных преступлений, – прокомментировал президент.

Зеленский отдельно поблагодарил Нидерланды за сильную и комплексную поддержку Украины в ее борьбе за свое будущее и будущее всего свободного мира.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал решение Нидерландов важным шагом в установлении исторической правды.

– Я благодарен Нидерландам за то, что они заняли твердую позицию о необходимости привлечения к ответственности за прошлые и нынешние злодеяния, – написал Кулеба в Twitter.

Напомним, уже 27 стран мира признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В среду, 28 июня, за это решение проголосовал парламент Хорватии.

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