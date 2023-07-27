Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Сенат Італії проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Я вітаю визнання Сенатом Італії Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключ, який дозволить запобігти повторенню жахливих злочинів, – вважає глава Офісу президента.

Він зазначив, що Україна вдячна Італії за потужну, багатогранну підтримку у боротьбі за наше майбутнє та відновлення справедливості.

На думку Єрмака, перемога над російським злом та історична справедливість – це те, що має бути в України.

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