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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Фото: Факти ICTV

Сенат Італії проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Я вітаю визнання Сенатом Італії Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключ, який дозволить запобігти повторенню жахливих злочинів, – вважає глава Офісу президента.

Він зазначив, що Україна вдячна Італії за потужну, багатогранну підтримку у боротьбі за наше майбутнє та відновлення справедливості.

На думку Єрмака, перемога над російським злом та історична справедливість це те, що має бути в України.

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Італія, Андрій Єрмак, Війна в Україні, Геноцид, Голодомор, Офіс президента, Україна-Італія, Українці
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