Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Сенат Італії проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
– Я вітаю визнання Сенатом Італії Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключ, який дозволить запобігти повторенню жахливих злочинів, – вважає глава Офісу президента.
Він зазначив, що Україна вдячна Італії за потужну, багатогранну підтримку у боротьбі за наше майбутнє та відновлення справедливості.
На думку Єрмака, перемога над російським злом та історична справедливість – це те, що має бути в України.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська