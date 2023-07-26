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Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В России показательно судят 18 военных из батальона Айдар. Лубинец призвал мир отреагировать

Суд над Айдарівцями

В России в Ростове-на-Дону начали показательное слушание, где судят украинских военнослужащих батальона Айдар.

Об этом в своем Telegram сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

На скамье подсудимых — 18 военнопленных. Украинским защитникам инкриминируют насильственный захват власти, изменение конституционного строя так называемой “ДНР” и участие в деятельности террористической организации.

– Это очередное судилище, которое подтверждает всему миру, что Россия делает преступников из тех, кто защищал родную землю. Это те люди, которые не вторгались на чужие территории, а только боролись за свою свободу, государство, семью и жизнь, – сказал омбудсмен.

Лубинец отметил, что мир должен отреагировать реагировать на такие позорные судилища защитников Украины. Ведь очевидно для всех, что на скамье подсудимых должны оказаться не те, кто защищается, а те, кто с оружием в руках пришел на чужие территории.

В России показательно судят 18 военных из батальона Айдар. Лубинец призвал мир отреагировать

Фото: Telegram-канал Дмитра Лубінця

Уполномоченный по правам человека отметил, что Россия цинично занимается уголовным преследованием наших граждан и чувствуя безнаказанность продолжает свое кровавое “справедливое правосудие” над теми, кого не смогли запугать и сломать.

– Еще раз подчеркиваю, что такие судилища — это очередное грубое нарушение захватчиками Женевской конвенции, за что страна-агрессор должна предстать перед судом, – добавил омбудсмен.

Напомним, 14 июня, в России начался суд над украинскими защитниками, которые попали в плен во время боев за Азовсталь. из 22 подсудимых, восемь — женщины, которые, по сообщениям, работали поварами в батальоне Азов.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Лубинца

Айдар, Дмитрий Лубинец, ВСУ, Російська агресія, Росія, Суд
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