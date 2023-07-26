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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Росії показово судять 18 військових з батальйону Айдар. Лубінець закликав світ відреагувати

Суд над Айдарівцями

У Росії в Ростові-на-Дону розпочали показове слухання, де судять українських військовослужбовців батальйону Айдар.

Про це у своєму Telegram повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

На лаві підсудних – 18 військовополонених. Українським захисникам інкримінують насильницьке захоплення влади, зміну конституційного ладу так званої “ДНР” і участь в діяльності терористичної організації.

– Це чергове судилище, яке підтверджує всьому світу, що Росія робить злочинців із тих, хто боронив рідну землю. Це ті люди, які не вторгались на чужі території, а лише боролись за свою свободу, державу, сім’ю і життя, – сказав омбудсман. 

Лубінець наголосив, що світ має відреагувати реагувати на такі ганебні судилища захисників України. Адже очевидно для всіх, що на лаві підсудних мають опинитися не ті, хто захищається, а ті, хто зі зброєю в руках прийшов на чужі території.

 

У Росії показово судять 18 військових з батальйону Айдар. Лубінець закликав світ відреагувати

Фото: Telegram-канал Дмитра Лубінця

Уповноважений з прав людини зазначив, що Росія цинічно займається кримінальним переслідуванням наших громадян і відчуваючи безкарність продовжує своє криваве “справедливе правосуддя” над тими, кого не змогли залякати й зламати.

– Вкотре наголошую, що такі судилища – це чергове грубе порушення загарбниками Женевської конвенції, за що країна-агресорка повинна постати перед судом, – додав омбудсман. 

Нагадаємо, 14 червня, у Росії розпочався суд над українськими захисниками,  які потрапили в полон під час боїв за Азовсталь. з 22 підсудних, вісім – жінки, які, за повідомленнями, працювали кухарями в батальйоні Азов.

Фото: Telegram-канал Дмитра Лубінця

Айдар, Дмитро Лубінець, ЗСУ, Російська агресія, Росія, Суд
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