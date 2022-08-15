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Факты / Украина / Политика

Впервые в истории отношений: Зеленский провел переговоры с президентом Нигера

Юлия Соколова, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Нигера Мохаммедом Базумом. Это произошло впервые в истории двусторонних отношений между двумя странами.

Об этом глава государства проинформировал в своем официальном Twitter-аккаунте. Темой разговора, среди прочего, была продовольственная безопасность и роль в ней Украины как гаранта.

Кроме того, Зеленский поблагодарил за поддержку Украины в Организации Объединенных Наций.

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– Провел первые в истории отношений переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом. Поблагодарил за поддержку Украины в ООН, договорились о развитии двустороннего сотрудничества и координации участия в международных проектах. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной безопасности, – подчеркнул Зеленский.

Как известно, 22 июля в Стамбуле представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна из портов на Черном море.

Зерновой коридор заработал 1 августа, когда из порта Одессы вышло первое грузовое судно RAZONI с украинской агропродукцией.

В то же время, 6 августа в Украину впервые с начала развязанной РФ полномасштабной войны прибыло судно под загрузку – балкер FULMAR S.

Мониторинг работы морского зернового коридора осуществляет совместный координационный центр в Стамбуле.

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