Август, 15 в 15:34

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Нигера Мохаммедом Базумом. Это произошло впервые в истории двусторонних отношений между двумя странами.

Об этом глава государства проинформировал в своем официальном Twitter-аккаунте. Темой разговора, среди прочего, была продовольственная безопасность и роль в ней Украины как гаранта.

Кроме того, Зеленский поблагодарил за поддержку Украины в Организации Объединенных Наций.

Сейчас смотрят

– Провел первые в истории отношений переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом. Поблагодарил за поддержку Украины в ООН, договорились о развитии двустороннего сотрудничества и координации участия в международных проектах. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной безопасности, – подчеркнул Зеленский.

Провів перші в історії відносин перемовини з Президентом Нігеру @mohamedbazoum. Подякував за підтримку України в #ООН, домовилися про розвиток двосторонньої співпраці та координацію участі в міжнародних проектах. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2022

Как известно, 22 июля в Стамбуле представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна из портов на Черном море.

Зерновой коридор заработал 1 августа, когда из порта Одессы вышло первое грузовое судно RAZONI с украинской агропродукцией.

В то же время, 6 августа в Украину впервые с начала развязанной РФ полномасштабной войны прибыло судно под загрузку – балкер FULMAR S.

Мониторинг работы морского зернового коридора осуществляет совместный координационный центр в Стамбуле.