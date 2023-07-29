Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
Це мене вбило, я кричала від болю: Харлан висловилася про дискваліфікацію і подякувала за підтримку
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
Світ Опитування
Опитування
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Половина українців звертатимуться за документами на довший термін перебування у Польщі – опитування

українці в Кракові
Фото: Depositphotos

Половина громадян України, які перебувають у Польщі, заявляють про готовність офіційно звернутися за документами на довший термін перебування в цій країні (дозвіл на постійне або тимчасове проживання).

Серед воєнних біженців цей відсоток нижчий (36%) порівняно з 60% серед довоєнних мігрантів (українців, які прибули в Польщу до початку повномасштабного вторгнення).

Про це свідчить дослідження Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи, проведене Міграційною платформою EWL, Фондом EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Водночас до повномасштабного вторгнення, у грудні 2021 року, кількість охочих отримати посвідку тимчасового перебування була такою ж – 50%.

Автори дослідження стверджують, що довоєнні мігранти сприймають Польщу як країну, де можна залишитися на довше, тоді як для воєнних біженців Польща є місцем тимчасового прихистку.

Однак цікавим є той факт, що більше громадян України налаштовані звертатися за польським громадянством (15%), ніж тих, хто заявляє про бажання жити в Польщі постійно (10%).

– Цю різницю можна пояснити можливостями, які надає громадянство країн ЄС, з огляду на свободу пересування. Ймовірно, воно є певним привілеєм і гарантією безпеки для громадян України, – вважає керівниця відділу легалізації EWL Марія Кузенко.

Раніше експерти EWL, посилаючись на дані дослідження повідомляли, що перспектива членства України в НАТО та ЄС є ключовими факторами, які мотивують українських біженців повертатися з Польщі на батьківщину після закінчення війни.

Так, 51% біженців, які знайшли притулок у Польщі після повномасштабного вторгнення, та аж 67% економічних мігрантів, які прибули до Польщі до 24 лютого 2022 року, вказують на перспективу вступу України до Європейського Союзу як найбільш мотивувальний фактор для повернення.

У 2022 році громадяни України у Польщі отримали рекордну кількість польських паспортів серед іноземців. Близько 5,2 тис. українців стали громадянами Польщі.

Крім того, за даними Управління у справах іноземців у Польщі, станом на кінець лютого 2023 року, 360 тис. громадян України мали посвідки на тимчасове проживання. Переважно їх видавали у зв’язку з працевлаштуванням. Понад 65 тис. громадян України мають дозвіл на постійне проживання або дозвіл на довгострокове проживання в ЄС.

Опитування серед громадян України, які проживають у Польщі, проводилося 4-13 березня 2023 року шляхом прямого F2F-інтерв’ю в кількох містах Польщі на вибірці N=500 повнолітніх громадян України, як довоєнних мігрантів, так і біженців з України.

Анкета опитування була розроблена Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету з використанням деяких питань Міністерства сім’ї та соціальної політики, Управління у справах іноземців та Бюро національної безпеки Польщі.

Читайте також
Статус PESEL UKR: як отримати українцям у Польщі та за яких умов можна втратити
українці в Кракові

Європейський Союз, Війна в Україні, Польща, Україна-Польща, Українці
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Звільнення Старомайорського – це заслуга і ССО: Зеленський з Донецької області
Половина українців звертатимуться за документами на довший термін перебування у Польщі – опитування
Такого в світі не вміє ніхто: Резніков заявив, що досвід ССО хочуть вивчати в НАТО
Резніков
У Білорусі зараз понад 5 тис. “вагнерівців” і вони продовжують прибувати – ДПСУ
База ПВК Вагнера в Білорусі
Лубінець про теракт в Оленівці: Окупанти заздалегідь готували цю публічну страту
акція після теракту росіян в Оленівці
Подоляк про ризики взимку: Поки війна не завершиться – усе треба тримати під рукою
Половина українців звертатимуться за документами на довший термін перебування у Польщі – опитування
Відео
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

Христина Величанська
День Української Державності: що це за свято та чому злить росіян
Людина з прапором України
Тримають фронт біля Донецька: 59 ОМПБр показала унікальну антидронову зброю
Половина українців звертатимуться за документами на довший термін перебування у Польщі – опитування
Бастіон-02: як вітчизняна РСЗВ демілітаризує армію РФ
Половина українців звертатимуться за документами на довший термін перебування у Польщі – опитування
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.07.2023)
Половина українців звертатимуться за документами на довший термін перебування у Польщі – опитування
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь