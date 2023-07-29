Половина українців звертатимуться за документами на довший термін перебування у Польщі – опитування

Половина громадян України, які перебувають у Польщі, заявляють про готовність офіційно звернутися за документами на довший термін перебування в цій країні (дозвіл на постійне або тимчасове проживання).

Серед воєнних біженців цей відсоток нижчий (36%) порівняно з 60% серед довоєнних мігрантів (українців, які прибули в Польщу до початку повномасштабного вторгнення).

Про це свідчить дослідження Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи, проведене Міграційною платформою EWL, Фондом EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Водночас до повномасштабного вторгнення, у грудні 2021 року, кількість охочих отримати посвідку тимчасового перебування була такою ж – 50%.

Автори дослідження стверджують, що довоєнні мігранти сприймають Польщу як країну, де можна залишитися на довше, тоді як для воєнних біженців Польща є місцем тимчасового прихистку.

Однак цікавим є той факт, що більше громадян України налаштовані звертатися за польським громадянством (15%), ніж тих, хто заявляє про бажання жити в Польщі постійно (10%).

– Цю різницю можна пояснити можливостями, які надає громадянство країн ЄС, з огляду на свободу пересування. Ймовірно, воно є певним привілеєм і гарантією безпеки для громадян України, – вважає керівниця відділу легалізації EWL Марія Кузенко.

Раніше експерти EWL, посилаючись на дані дослідження повідомляли, що перспектива членства України в НАТО та ЄС є ключовими факторами, які мотивують українських біженців повертатися з Польщі на батьківщину після закінчення війни.

Так, 51% біженців, які знайшли притулок у Польщі після повномасштабного вторгнення, та аж 67% економічних мігрантів, які прибули до Польщі до 24 лютого 2022 року, вказують на перспективу вступу України до Європейського Союзу як найбільш мотивувальний фактор для повернення.

У 2022 році громадяни України у Польщі отримали рекордну кількість польських паспортів серед іноземців. Близько 5,2 тис. українців стали громадянами Польщі.

Крім того, за даними Управління у справах іноземців у Польщі, станом на кінець лютого 2023 року, 360 тис. громадян України мали посвідки на тимчасове проживання. Переважно їх видавали у зв’язку з працевлаштуванням. Понад 65 тис. громадян України мають дозвіл на постійне проживання або дозвіл на довгострокове проживання в ЄС.

Опитування серед громадян України, які проживають у Польщі, проводилося 4-13 березня 2023 року шляхом прямого F2F-інтерв’ю в кількох містах Польщі на вибірці N=500 повнолітніх громадян України, як довоєнних мігрантів, так і біженців з України.

Анкета опитування була розроблена Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету з використанням деяких питань Міністерства сім’ї та соціальної політики, Управління у справах іноземців та Бюро національної безпеки Польщі.

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