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Илья Нежигай, редактор ленты

Изготавливали ракеты Искандер и Тополь-М: в России на Воткинском заводе произошел взрыв

Пуск балістичної ракети з ОТРК Іскандер-М
Фото: Depositphotos

В Удмуртии 4 августа произошел взрыв на Воткинском машиностроительном заводе, где производятся ракеты для отправки на войну против Украины.

Как пишет российский Telegram-канал Удмуртия против коррупции, взрыв произошел в цехе №95 завода.

Сначала предполагалось, что причиной взрыва стал дрон, однако со временем, как пишет издание, в бронекапсуле, расположенной в цеху, взорвалось неназванное изделие. Отмечается, что цех получил повреждения, но не был разрушен.

— Поврежден один из корпусов, в котором собирали ракеты для отправки на войну в Украину. В результате взрыва никто серьезно не пострадал. Даже скорая пустая уехала, — сообщил источник на предприятии.

В то же время местные жители в комментариях отмечают, что цех, о котором идет речь, является секретным, а для работников предприятия запрещено использовать мобильные телефоны.

Также комментаторы сомневаются, что из-за отсутствия сотовой связи, информация о том, что обошлось без пострадавших, не соответствует действительности.

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Изготавливали ракеты Искандер и Тополь-М: в России на Воткинском заводе произошел взрыв

Позднее в пресс-службе завода прокомментировали взрыв, назвав это “срабатыванием аппаратуры”.

— Сегодня (4 августа 2023 года, — Ред.) на территории производственной площадки АО Воткинский завод произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением. Никто из работников предприятия не пострадал. Угроза жизни и здоровью отсутствует. Подразделения предприятия работают в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Справочно. Воткинский завод известен тем, что производит ракеты Тополь-М, а с 2006 года на нем было запущено серийное производство ракет Искандер-М.

Завод находится под санкциями США с июня прошлого года, а 5 июля внесен в санкционные списки Японии. Позднее к ограничениям присоединился Европейский Союз, Украина и Швеция.

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Фото: Минобороны РФ

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