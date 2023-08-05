Виготовляли ракети Іскандер та Тополь-М: в Росії на Воткинському заводі стався вибух

В Удмуртії 4 серпня стався вибух на Воткинському машинобудівному заводі, де виробляють ракети для відправки на війну проти України.

Як пише російський Telegram-канал Удмуртія проти корупції, вибух стався в цеху №95 заводу.

Спочатку припускали, що причиною вибуху став дрон, проте згодом, як пише видання, у бронекапсулі, розташованій у цеху, вибухнув неназваний виріб. Зазначається, що цех зазнав пошкоджень, але не був зруйнований.

– Пошкоджено один із корпусів, у якому збирали ракети для відправки на війну в Україну. Унаслідок вибуху ніхто серйозно не постраждав. Навіть швидка порожня поїхала, – повідомило джерело на підприємстві.

Водночас місцеві жителі в коментарях зазначають, що цех, про який ідеться, є секретним, а для працівників підприємства заборонено використовувати мобільні телефони.

Також коментатори сумніваються, що через відсутність стільникового зв’язку, інформація про те, що обійшлося без постраждалих, не відповідає дійсності.

Пізніше в пресслужбі заводу прокоментували вибух, назвавши це “спрацьовуванням апаратури”.

– Сьогодні (4 серпня 2023 року, – Ред.) на території виробничого майданчика АТ “Воткинський завод” сталося спрацьовування апаратури, яке супроводжувалося бавовною і задимленням. Ніхто з працівників підприємства не постраждав. Загроза життю та здоров’ю відсутня. Підрозділи підприємства працюють у штатному режимі, – йдеться в повідомленні.

Довідково. Воткинський завод відомий тим, що виробляє ракети Тополь-М, а з 2006 року на ньому було запущено серійне виробництво ракет Іскандер-М.

Завод перебуває під санкціями США з червня минулого року, а 5 липня внесений до санкційних списків Японії. Пізніше до обмежень приєднався Європейський Союз, Україна і Швеція.

Фото: Міноборони РФ

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