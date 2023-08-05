Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок
90% чоловіків України будуть воювати – боєць ЗСУ
Як нараховуються відпускні 2023 та за якою формулою: пояснює бухгалтер
Російського туриста відлупцювали стільцями у готелі у Туреччині
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Виготовляли ракети Іскандер та Тополь-М: в Росії на Воткинському заводі стався вибух

Пуск балістичної ракети з ОТРК Іскандер-М
Фото: Depositphotos

В Удмуртії 4 серпня стався вибух на Воткинському машинобудівному заводі, де виробляють ракети для відправки на війну проти України.

Як пише російський Telegram-канал Удмуртія проти корупції, вибух стався в цеху №95 заводу.

Спочатку припускали, що причиною вибуху став дрон, проте згодом, як пише видання, у бронекапсулі, розташованій у цеху, вибухнув неназваний виріб. Зазначається, що цех зазнав пошкоджень, але не був зруйнований.

– Пошкоджено один із корпусів, у якому збирали ракети для відправки на війну в Україну. Унаслідок вибуху ніхто серйозно не постраждав. Навіть швидка порожня поїхала, – повідомило джерело на підприємстві.

Водночас місцеві жителі в коментарях зазначають, що цех, про який ідеться, є секретним, а для працівників підприємства заборонено використовувати мобільні телефони.

Також коментатори сумніваються, що через відсутність стільникового зв’язку, інформація про те, що обійшлося без постраждалих, не відповідає дійсності.

Читайте також
Вітер попутний насіння бавовни несе – Гуменюк про вибухи в Феодосії
Виготовляли ракети Іскандер та Тополь-М: в Росії на Воткинському заводі стався вибух

Пізніше в пресслужбі заводу прокоментували вибух, назвавши це “спрацьовуванням апаратури”.

– Сьогодні (4 серпня 2023 року, – Ред.) на території виробничого майданчика АТ “Воткинський завод” сталося спрацьовування апаратури, яке супроводжувалося бавовною і задимленням. Ніхто з працівників підприємства не постраждав. Загроза життю та здоров’ю відсутня. Підрозділи підприємства працюють у штатному режимі, – йдеться в повідомленні.

Довідково. Воткинський завод відомий тим, що виробляє ракети Тополь-М, а з 2006 року на ньому було запущено серійне виробництво ракет Іскандер-М.

Завод перебуває під санкціями США з червня минулого року, а 5 липня внесений до санкційних списків Японії. Пізніше до обмежень приєднався Європейський Союз, Україна і Швеція.

Читайте також
В районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
керченський міст

Фото: Міноборони РФ

балістична ракета, Вибух, Ракета, Ракетні удари Росії, Ракетобудування, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ідентифіковано понад 60 тис. росіян, які загинули на війні в Україні – МВС
російські солдати військові
У разі застосування ядерної зброї Росією змін у сигналі тривоги не буде – Ігнат
Виготовляли ракети Іскандер та Тополь-М: в Росії на Воткинському заводі стався вибух
Зможе обдурити російську ППО: на що здатна українська ракета Трембіта та в чому її перевага
Українська ракета Трембіта
Перепрофільовуємо ППО: Гуменюк пояснила, як Україна захищатиме порти від атак РФ
порт Ізмаїл
Додому вже не потрапить: ВМС України про пошкодження корабля РФ у Новоросійську
Корабель РФ Оленегорский горняк
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Набирали воду з моря та калюж: неймовірний порятунок священника ПЦУ та родини з Маріуполя
Виготовляли ракети Іскандер та Тополь-М: в Росії на Воткинському заводі стався вибух
З Батьківщини-матері зняли радянські символи: скульптура готова до встановлення тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: як зі зруйнованого будинку рятувалися люди
Виготовляли ракети Іскандер та Тополь-М: в Росії на Воткинському заводі стався вибух
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (04.08.2023)
Виготовляли ракети Іскандер та Тополь-М: в Росії на Воткинському заводі стався вибух
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь