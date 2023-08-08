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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Диверсию рассматривают как одну из причин взрыва в турецком порту

Диверсию рассматривают как одну из причин взрыва в турецком порту

В Турции продолжается расследование взрыва в порту Дериндже в провинции Коджаэли, что в северной части страны. Взрыв прогремел, когда там отгружали судно с зерном.

Генеральный директор Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал одной из причин взрыва назвал диверсию, но оценил ее как “низкую”.

В интервью телеканалу CNN TÜRK он сказал, что меры безопасности были усилены.

— Это территория порта, и никто, кто не прошел тест на безопасность, не может туда войти. Или это государственный служащий, или работник, или бизнесмен, они не могут войти. Конечно, все возможности будут оцениваться, но эта возможность рассматривается как наименее вероятная, — сказал он.

По словам Гюльдала, сейчас изучаются кадры с видеонаблюдения в порту Дериндже. Он отметил, что точную причину взрыва установят после детальной экспертизы и результатов расследования.

Он также сказал, что это первый взрыв такого масштаба в турецком порту.

7 августа в районе порта Дериндже в Турции прогремел мощный взрыв на складе Турецкого зернового совета. По информации местных властей, из-за взрыва, произошедшего на элеваторе, пострадали 12 человек.

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Источник: CNN TÜRK

Взрыв, Порт, Туреччина
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