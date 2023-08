Диверсию рассматривают как одну из причин взрыва в турецком порту

В Турции продолжается расследование взрыва в порту Дериндже в провинции Коджаэли, что в северной части страны. Взрыв прогремел, когда там отгружали судно с зерном.

Генеральный директор Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал одной из причин взрыва назвал диверсию, но оценил ее как “низкую”.

В интервью телеканалу CNN TÜRK он сказал, что меры безопасности были усилены.

По словам Гюльдала, сейчас изучаются кадры с видеонаблюдения в порту Дериндже. Он отметил, что точную причину взрыва установят после детальной экспертизы и результатов расследования.

Он также сказал, что это первый взрыв такого масштаба в турецком порту.

A big explosion happened in the northern Turkish seaport city of Derince. The cause of the explosion has not yet been reported. Emergency services are on the scene. It is said that 4 people were injured. pic.twitter.com/f1FNUPxOZk

