Диверсію розглядають як одну з причин вибуху в турецькому порту

У Туреччині триває розслідування вибуху в порту Дериндже у провінції Коджаелі, що у північній частині країни. Вибух пролунав, коли там відвантажували судно із зерном.

Генеральний директор Турецької зернової ради Ахмет Гюльдал однією із причин вибуху назвав диверсію, але оцінив її як “низьку”.

В інтерв’ю телеканалу CNN TÜRK він сказав, що заходи безпеки були посилені.

За словами Гюльдала, зараз вивчаються кадри з відеоспостереження у порту Дериндже. Він зауважив, що точну причину вибуху встановлять після детальної експертизи та результатів розслідування.

Він також сказав, що це перший вибух такого масштабу в турецькому порту.

A big explosion happened in the northern Turkish seaport city of Derince. The cause of the explosion has not yet been reported. Emergency services are on the scene. It is said that 4 people were injured. pic.twitter.com/f1FNUPxOZk

