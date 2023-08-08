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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Диверсію розглядають як одну з причин вибуху в турецькому порту

Диверсію розглядають як одну з причин вибуху в турецькому порту

У Туреччині триває розслідування вибуху в порту Дериндже у провінції Коджаелі, що у північній частині країни. Вибух пролунав, коли там відвантажували судно із зерном.

Генеральний директор Турецької зернової ради Ахмет Гюльдал однією із причин вибуху назвав диверсію, але оцінив її як “низьку”.

В інтерв’ю телеканалу CNN TÜRK він сказав, що заходи безпеки були посилені.

— Це територія порту, і ніхто, хто не пройшов тест на безпеку, не може туди увійти. Чи це державний службовець, чи працівник, чи бізнесмен, вони не можуть увійти. Звичайно, всі можливості будуть оцінюватися, але ця можливість розглядається як найменш вірогідна, – сказав він.

За словами Гюльдала, зараз вивчаються кадри з відеоспостереження у порту Дериндже. Він зауважив, що точну причину вибуху встановлять після детальної експертизи та результатів розслідування.

Він також сказав, що це перший вибух такого масштабу в турецькому порту.

7 серпня у районі порту Дериндже у Туреччині пролунав потужний вибух на складі Турецької зернової ради. За інформацією місцевої влади, через вибух, що стався на елеваторі, постраждали 12 людей.

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Джерело: CNN TÜRK

Вибух, Порт, Туреччина
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